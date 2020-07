Secretário adjunto de Mário Frias é exonerado pela segunda vez

Recém nomeado pelo novo secretário nacional de Cultura, Mário Frias, o secretário especial adjunto Pedro José Vilar Godoy Horta foi exonerado nesta terça-feira, 14. A informação foi publica no Diário Oficial da União (DOU).

A exoneração foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto. Ainda não houve a nomeação de um substituto.

Horta é exonerado do posto pela segunda vez. A primeira foi no dia 15 de maio, quando chefiava o gabinete da então secretária, a atriz Regina Duarte. Ele voltou a ser nomeado no dia 19 de junho, junto com a nomeação de Mário Frias.