Secretaria de Cultura é transferida para o Ministério do Turismo

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto para transferência da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, comandada por Marcelo Álvaro Antônio. O decreto foi publicado nesta quinta-feira, 17, no Diário Oficial da União.

Com a mudança, serão de responsabilidade do Ministério do Turismo a regulação dos direitos autorais, a proteção do patrimônio histórico artístico e cultural; o apoio ao Ministério da Agricultura para a preservação da identidade cultural de comunidades quilombolas e o desenvolvimento de políticas de acessibilidade cultural e do setor de museus.

A secretaria foi criada para substituir o extinto Ministério da Cultura (MinC).

Para assumir o posto, o presidente avalia o nome do ex-deputado federal Marcos Soares (DEM-RJ), filho do pastor R. R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. "É um dos nomes que está sob escrutínio do presidente da República", disse o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros.

O decreto também prevê a transferência para o Ministério do Turismo a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, relacionada à avaliação de pedidos de artistas que buscam financimanento por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet.