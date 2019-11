São Paulo tem shows que celebram o Dia da Consciência Negra

Caio Prado

O artista faz show do disco 'Incendeia'. Na 4ª (20), ele recebe Johnny Hooker. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 4ª (20), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Dia da Consciência Negra

Um palco na Praça da República conta com shows de Jorge Ben Jor, Drik Barbosa (acompanhada dos DJs KL Jay e Nyack) e

o Bloco Afirmativo Ilu Inã, com a participação da cantora Tássia Reis e de Melvin Santhana. Pça. da República, s/nº, metrô República. 4ª (20), 14h (abertura). Grátis.

Fabiana Cozza

No 'Show dos Santos', a cantora canta músicas sobre o universo da mitologia africana. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Gal Costa

A cantora faz show baseado no DVD do álbum 'A Pele do Futuro' (2018). A apresentação terá renda revertida para a organização Acredite, que dá apoio a crianças com reumatismo. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 4ª (20), 20h30. R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos. todos.

Larissa Luz

Uma das intérpretes de Elza Soares no musical 'Elza', a cantora apresenta as músicas de 'Trovão', seu terceiro álbum solo. O trabalho mescla eletrônica e a sonoridade afro-brasileira. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª (20), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariene de Castro

Ligada às raízes baianas, a cantora faz show baseado no álbum 'Santo de Casa' (2010), com canções do Folclore Baiano e de autores como Roque Ferreira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.