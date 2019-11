Santos Dumont: teste seus conhecimentos sobre o 'Pai da Aviação' brasileira

'Pai da Aviação'. Esse não é um título fácil de se carregar. Polêmicas à parte (e toda a questão com os irmãos Wright), Santos Dumont sempre será o inventor do avião para seus fãs brasileiros (e de outras partes do mundo também), que se acostumaram a crescer vendo nos livros da escola, a história do menino que sonhava em voar e que dedicou toda a sua vida a aprender mais e mais sobre o hobbie.

Aos poucos, o inventor tem virado um cult. Ele está nos teatros, nos livros e agora se prepara para ganhar as telas da HBO com a nova minissérie Santos Dumont, que estreia no próximo domingo, 10.

Mas sem alongar muito, vamos ao que interessa. O quanto você sabe sobre o nosso querido Pai da Aviação? Teste agora seus conhecimentos na enquete do Estado e veja quantos fatos sobre o aviador você consegue acertar! Se errar, não tem problema, afinal de contas, Dumont não fez um avião voar da noite para o dia, não é?