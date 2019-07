Sandy & Junior: Site testa que tipo de fã você é e indica a playlist ‘ideal’

Para comemorar a turnê Nossa História, a dupla Sandy & Junior lançou um teste especial para os fãs. A partir das respostas, o quiz indica que tipo de fã você é e cria uma playlist personalizada com os maiores sucessos da dupla. O teste pode ser acessado no site www.soufasandyejunior.com.br .

A turnê Nossa História foi anunciada no começo do ano e comemora os 30 anos de carreira da dupla. No total, são 10 shows espalhados pelo Brasil.

As apresentações em São Paulo serão nos dias 24 e 25 de agosto, no Allianz Parque, e já está com ingressos esgotados. Os shows não terão músicas inéditas.