Saiba como aproveitar o fim de semana prolongado dentro e fora de casa

Arte de rua

A 2ª edição do festival Tapume!, que cobre de arte os tapumes que cercam as obras do Museu do Ipiranga, tem como tema Água e seus Desdobramentos Urbanos. Entre os artistas participantes estão Nene Surreal, Goy, Bonga, Cleo e Mari Castello. Grátis; apenas pelo @museudoipiranga.

Festival de Circo

Mais de 100 artistas participam do 13º Festival de Circo e Artes de Rua, organizado pelo coletivo Circo no Beco. A programação, online, tem acrobatas, música, palhaços, entre outras atrações. De 9 a 19/7; circonobeco.com.br.

Especial

O Instituto Brincante realiza, a partir de 12/7, a 3ª edição da Jornada Fazer Pensar Brasil, com 60 horas dedicadas a palestras, aulas-espetáculos e oficinas online com temas que abordam a arte e o folclore brasileiros. Entre os participantes estão o músicos Antônio Nóbrega e a dançarina Maria Eugênia Tita. R$ 50. Até 24/7. bit.ly/jornadabrincante.

Memes em exposição

O Sesc leva para sua plataforma online a mostra Combater Ficção com Ficção, com imagens, vídeos e textos do acervo do perfil do Instagram @newmemeseum, que faz uma abordagem criativa e bem-humorada sobre a arte e o campo cultural brasileiro. Grátis. bit.ly/expomemes.

Música

Homenagem a Cartola

O trio Arranco de Varsóvia, formado por Andrea Dutra, Cacala Carvalho e Paulo Malaguti Pauleira, faz live-tributo para o compositor Cartola com músicas como As Rosas não Falam, Quem me Vê Sorrindo e Amor Proibido. Sáb. (10), 21h. Ingressos R$ 20/R$ 500; bit.ly/livecartola.

Maestro soberano

A Orquestra Jovem Tom Jobim, que comemora 20 anos, apresenta o concerto Jobim de Câmara. Sob regência de Nelson Ayres e Tiago Costa e participação especial de Roberto Sion, os músicos executam canções como Olha Maria, Ligia e Se Todos Fossem Iguais a Você. Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171, Barra Funda. Hoje (9), 20h; dom. (11), 11h. R$ 30.

Concertos no Municipal

A Orquestra Sinfônica Municipal, sob regência do seu maestro titular, Roberto Minczuk, apresenta Concertino em Estilo Antigo para Duas Harpas e Orquestra, de Malecki, e Sinfonia nº 3 Op. 97 em Mi bemol Maior “Renana”, de Schumann. As harpistas Jennifer Campbell e Paola Baron fazem participação especial. Apresentações presenciais. Theatro Municipal de São Paulo. Pça. Ramos, s/n°, Centro. Hoje (9), 19h; sáb. (10), 17h. R$ 10/R$ 50.

Sucessos de Paulo Miklos ao vivo

O cantor e compositor Paulo Miklos se apresenta online dentro da programação do Sesc Ao Vivo. Acompanhado pela cantora Michele Cordeiro e os músicos Michelle Abu e Otavio Carvalho, ele mostra sucessos de sua carreira. Sáb. (10), 19h. bit.ly/livepaulomiklos.

Sinfônica no Ibirapuera

Como parte da temporada de concertos do Instituto Baccarelli, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis sobe ao palco do Auditório Ibirapuera. Dom. (11), 19h, pelo YouTube bit.ly/concertoibirapuera.