Ruy Castro é homenageado no Rio de Janeiro O escritor e jornalista Ruy Castro recebe hoje, às 18h30, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A homenagem acontece no salão nobre da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, na Praça Floriano, Cinelândia. Colaborador do Estado, Ruy Castro é autor de livros como Chega de Saudade, Estrela Solitária, Ela É Carioca, O Anjo Pornográfico e Amestrando Orgasmos, um dos mais recentes.