Roteiro infantil: uma seleção de atrações para curtir no Farol Santander

O Farol Santander sempre reúne excelentes atrações. Algumas são pensadas para as crianças e outras podem agradar à família toda. Confira uma seleção delas (mais em www.bora.ai).

No térreo, repare na arquitetura do entorno e no lustre de 13 metros de altura no hall. Pegue o elevador até o último andar e vá descendo pelas escadas. No 26.º piso, há um mirante com uma das melhores vistas da cidade, as crianças ficam encantadas!

Leia Também Confira um roteiro de praças para curtir com as crianças em São Paulo

No 24.º, veja O Jardim das Maravilhas de Miró, exposição interativa pensada nos pequenos (até 2/5); no 23.º, a instalação Floresta de Números é impactante (até 23/5); no 22.º, curta os labirintos da mostra ExFinito (até 28/2);

No 20.º e no 19.º, a mostra Arte da Moda tem uma parede imantada na qual as crianças podem criar looks (até 4/5); já no 4.º, uma obra de Vik Muniz, com sucatas, reproduz diferentes ângulos da vista do mirante.

R. João Brícola, 24, centro. 11h/17h (fecha 2ª). R$25.