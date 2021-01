Roteiro infantil: um giro cultural na Avenida Paulista

Que tal levar as crianças para uma tarde cultural na Avenida Paulista durante as férias? O local, que reúne diversos espaços culturais com ampla programação para as crianças, está com as atividades mais limitadas durante a pandemia. Ainda assim, há programações interessantes para curtir com as crianças por lá — mesmo não sendo atividades específicas para o público infantil, todas trazem elementos lúdicos e alegres que agradam às crianças.

A artista Beatriz Milhazes está em cartaz no Itaú Cultural (no número 149) e no MASP (número 1578), que realizam uma exposição conjunta com 170 obras da artista. Ela explora diferentes técnicas e materiais que se caracterizam pelo uso da cor, de estruturas geométricas, arabescos, florais e motivos ornamentais para criar composições de intenso dinamismo óptico. São gravuras, colagens, esculturas e desenhos. As obras são cheias de detalhes, com técnicas que as crianças já conhecem, como a colagem. No Itaú Cultural: de terça a sexta-feira, 13h às 19h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Grátis. Agende sua visita pelo site. No Masp: terça-feira, das 10h às 20h; quarta a sexta-feira das 13h às 19h; sábado e domingo, das 10h às 18h. R$45 (inteira); terça-feira: gratuito. Agendamento pelo site do museu. Até 30/5.

No Sesc Avenida Paulista (número 119, grudado ao Itaú Cultural), acontece a exposição Oficina Molina - Palatnik, que traz um diálogo entre a obra de Mestre Molina e Abraham Palatnik, dois artistas emblemáticos da história da arte brasileira. Os dois artistas se conectam em sua atração pelo lúdico e prazer pela invenção. Para as crianças acostumadas com brinquedos eletrônicos e de plástico, as obras cheias de movimento feitas com materiais rústicos de Mestre Molina e as instalações cinéticas de Abraham Palatinik impressionam. Terça a sexta, das 15h às 21h, e aos sábados, das 10h às 14h. Os ingressos são gratuitos e disponibilizados todas as quintas-feiras, a partir das 14h, referentes aos dias da semana seguinte. Para visitação, agendar pelo site na instituição. Até 27/3. Leia mais aqui.

Na Japan House São Paulo (número 52, também na altura do Itaú Cultural) acontece a exposição Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão, que mostra porque o Japão é admirado mundialmente por sua cultura de embrulhar. Além de revelar valores nipônicos, como a importância do ato de presentear, os itens selecionados chamam a atenção pela estética e detalhes e revelam o quanto o usuário nipônico preza embalagens práticas e sustentáveis no seu dia a dia. Entre os itens alimentos, bebidas e cosméticos em embalagens afetivas e divertidas, ecologicamente corretas (como peças que abdicam de rótulos como uma prática para gerar menos resíduos) e reutilizáveis. De terça a domingo, das 11h às 17hs. Grátis com agendamento pelo site. Livre. Até 14/3. Leia mais aqui.