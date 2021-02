Roteiro infantil: reestreia do musical 'Cinderella' está entre as dicas da semana

A superprodução Cinderella reestreia adaptada aos protocolos de ações contra a covid-19, com atores usando máscaras e o tema da pandemia aparecendo sutilmente em cena. O espetáculo traz uma das histórias de amor mais famosas de todos os tempos em uma roupagem contemporânea, com adaptação de Billy Bond e Lilio Alonso. São 26 atores, 16 pessoas no corpo de baile e orquestra ao vivo, 180 figurinos, quatro cenários principais, efeitos especiais e de iluminação. 90 min. Livre. Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. 20, 21, 27 e 28/2, 15h e 18h30. R$ 70/R$ 160.

Leia Também Roteiro infantil: um giro cultural na Avenida Paulista

O Sesc Parque Dom Pedro II recebe o Grupo Triii com o espetáculo Miudinho, que traz uma seleção especial do repertório de músicas e brincadeiras do grupo. Pça. São Vito, s/nº, Brás. Sáb. (20) e dom. (21), 17h. Grátis. Reservas em sescsp.org.br.

O evento Catavento no Shopping leva algumas das diversas atrações do museu para despertar a curiosidade para a ciência de maneira divertida. Na instalação, é possível arrepiar os cabelos com o “Gerador de Van de Graaff”ou gerar energia em uma bicicleta com simples pedaladas. Shopping Plaza Sul. Pça. Leonor Kaupa, 100, Jd. da Saúde. 2ª a dom., 14h/ 19h30. Grátis. Até 7/3.

Em Branca de Neve – O Musical, quatro atores-cantores dão vida ao conto dos Irmãos Grimm, sob direção de Rodrigo Gomes, com textos interativos e manipulação de bonecos. 50 min. Livre. Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900. Sáb. (20) e dom. (21), 16h. R$ 70.

OBS: Todos os espaços estão comprometidos em seguir os protocolos de prevenção indicados pelas autoridades sanitárias.

Confira mais dicas para aproveitar com as crianças em www.bora.ai