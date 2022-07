Rosinha do Mar: projeto suaviza estadia de crianças no hospital

A médica anestesista Rosa Villar também atende por outro nome. Com 33 anos de experiência, ela não esconde sua outra personalidade: a Rosinha do Mar. Sereia protagonista de projeto de mesmo nome, a personagem utiliza a música para se comunicar com crianças e acalmá-las antes de procedimentos cirúrgicos em clínicas e hospitais.

Leia Também Fortnite faz jovem ganhar bolsa em 28 faculdades dos Estados Unidos

“A Rosinha do Mar é uma sereia encantada que ajuda a criança a ser valente”, destaca Rosa. Com letras leves sobre o estar doente e precisar de cuidados em formato lúdico e discreto, o projeto foi lançado há duas semanas na internet (rosinhadomar.com.br), mas surgiu oficialmente há um ano, com o primeiro vídeo em agosto – e está disponível gratuitamente para qualquer familiar ou profissional da saúde.

“A medicina e a música são artes. E não é possível que esse instrumento tão poderoso, que é a música, tenha de ser silenciado dentro de um hospital. Ela tem efeito de tranquilizar, diminuir a ansiedade, às vezes mais do que o medicamento usado antes de as pessoas irem para o centro cirúrgico. Assim, a Rosinha do Mar foi criando corpo, junto com outros personagens e projetos.”

Medicina e música

Amante da música desde criança, a médica diz que voltou seu olhar – e voz – para os musicais há três anos, incentivada pelo seu produtor musical, David Pasqua, que a convenceu a retornar para as aulas de canto e investir em seu talento. Daí, deu início a projetos pessoais em apresentações, mas sempre com o desejo de unir a medicina com a música e o amor por crianças, principalmente após ter trabalhado como anestesista infantil entre 2001 e 2016 – fase em que cantou quase diariamente.

Gratuito, o projeto inclui, até o momento, seis músicas – disponíveis no site, no Spotify e no YouTube –, um livro digital e desenhos para colorir – que podem ser baixados para a impressão. No site, a criança (ou seu responsável) pode enviar uma carta para a doutora Rosinha, seja para tirar dúvidas ou pedir dicas lúdicas para passar por algum procedimento médico.

Mas, por mais que seja um projeto dedicado ao público infantil, Rosinha destaca que não são só as crianças que aproveitam o momento musical. “Todos os dias eu canto com os adultos que serão anestesiados. E já cantei Rosinha do Mar para eles.”

Sonhos

A vontade é expandir o projeto e transformá-lo em show itinerante, levando alegria e tranquilidade para os pequenos em hospitais – e também para os adultos. E a Rosinha do Mar, acredita a médica, ainda pode ir além. “O projeto não necessariamente precisa ir ao hospital, pode ir para escolas. Temos a Lei Lucas (lei nº 16.802, de 2018), que institui que escolas tenham habilitação para atender emergências. Eu posso dar palestra para profissionais, além de apresentar a própria Rosinha do Mar.”