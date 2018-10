Rose McGowan diz que o movimento Time’s Up é uma 'mentira para fazer Hollywood se sentir melhor'

A atriz Rose McGowan, uma das primeiras mulheres a acusar publicamente o produtor Harvey Weinstein de estupro, disse em entrevista ao jornal inglês The Sunday Times publicada domingo, 7, que o movimento #MeToo é uma mentira. No entanto, no mesmo dia a atriz publicou um Tweet afirmando que estaria se referindo à iniciativa Time’s Up, e não ao movimento. “#MeToo é sobre sobreviventes e suas experiências, que não podem ser retiradas”, escreveu.

Após a denúncia contra Weinstein, McGowan se tornou um dos nomes mais associados ao movimento #MeToo, que trouxe à tona diversas acusações de estupro e assédio sexual em Hollywood. “Eu acho que eles são uns cretinos. Eles não são campeões, eu acho que eles são perdedores. Eu não gosto deles. Como você explica o fato de que eu ganhei um prêmio de Homem do Ano da GQ, mas nenhuma organização de mulheres ou revista feminina me apoiou?", questionou.

O Time’s Up é uma iniciativa criada por mulheres de Hollywood para combater o assédio sexual em ambientes de trabalho. Para isso, foi criado um fundo de defesa legal que promete dar assistência às vítimas. Essa iniciativa foi criada após o movimento #MeToo, em que mulheres denunciaram casos de assédio sexual e estupro em Hollywood.

Após a retratação da atriz, a publicação alterou o título da reportagem e acrescentou uma nota ao final esclarecendo que McGowan estava se referindo à abordagem de Hollywood com relação ao movimento #MeToo, e não à campanha como um todo.

I never said #MeToo is a lie. Ever. I was talking about Hollywood and Time’s Up, not #MeToo. Ugh. I’m so tired of erroneous sh*tstorms. #MeToo is about survivors and their experiences, that cannot be taken away. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 7 de outubro de 2018