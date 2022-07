Rodrigo Santoro 'prova' que a Terra é redonda em 'Sem Limites'

A minissérie Sem Limites, da Prime Video, é uma superprodução que mostra a força da teledramaturgia espanhola. Mas um alerta: o formato, a estética, a trilha sonora e os diálogos têm jeitão de novela do horário nobre da Globo nos melhores tempos, o que não é ruim para quem gosta do gênero. Em grande forma, Rodrigo Santoro consolida sua bem-sucedida carreira internacional como o protagonista da produção na pele de Fernão de Magalhães, o primeiro navegador a dar a volta ao mundo e provar que a Terra é redonda. Seu parceiro de tela neste épico é o espanhol Álvaro Morte, conhecido como o Professor de La Casa de Papel. Ele interpreta o capitão Elcano, piloto da embarcação que deixou a Espanha no dia 20 de setembro de 1519 para entrar na história.

Justiça histórica

O maior mérito do documentário da Netflix Guillermo Vilas: Esta Vitória é Sua é corrigir uma injustiça histórica contra um dos maiores tenistas de todos os tempos. Nos anos 70, quando a Associação dos Tenistas Profissionais começou a gerir o esporte no mundo e fazer um ranking, ser o número 1 do planeta tornou-se a maior obsessão de todos os atletas. Mas naqueles tempos a tecnologia ainda engatinhava e pouca gente entendia qual era o critério adotado pela entidade para listar os melhores da categoria.

Rei do saibro

Foi justamente nessa década que o argentino Guillermo Vilas voou baixo nas quadras de saibro, grama e concreto e ganhou tudo que podia, mas para sua angústia nunca chegou ao topo do ranking. E nunca se conformou com isso. Seu maior rival, Jimmy Connors, que Villas conheceu em torneios ainda adolescente, ficou sempre à frente do argentino por uma fração.

Persistência

Conta-gotas

A saga do documentário começa em 2007, quando a tenista Evonne Goolagong foi reconhecida pela ATP como a tenista número um do ranking de 1976, depois que a associação assumiu um erro nos computadores que calculavam os pontos naquela época. Foi então que o jornalista esportivo Eduardo Puppo mergulhou de cabeça na missão de provar que Villas também foi vítima de um erro estatístico. Durante 10 anos, Puppo se dedicou à inglória tarefa de convencer a entidade máxima do tênis, sempre em vão. Em Guilhermo Vilas: Essa Vitória É Sua, nomes como Roger Federer, Boris Becker, Rafael Nadal, Gabriela Sabatini e Bjorn Borg defendem que o argentino deveria ter sido declarado o número um do ranking.

O streaming mudou o jeito de ver séries ao criar a opção de maratonar, por isso é difícil se adaptar às produções que optam pelo velho modelo a conta-gotas. Hoje em dia, só séries extraordinárias justificam a audiência até o final quando é preciso esperar uma semana para o próximo episódio. Esse parecia ser o caso de Gaslit, da Amazon, quando a série foi lançada. Ela tinha tudo para dar certo: o elenco com Julia Roberts em grande fase e Sean Penn irreconhecível, uma história pouco conhecida dentro de outra famosa, que foi a de Watergate, conspiração de governo e um debate de fundo sobre masculinidade tóxica, abuso de poder e machismo.

Arrastado

A série da Amazon começa muito ágil, tensa, focada e provocativa. Mas a trama se perde pelo caminho. Conheço pouca gente que teve paciência para ir até o final. Tanto que a série acabou sem que ninguém se lembrasse direito dela. Gaslit abusa de cenas longuíssimas com aparente pretensão de cinema de arte ou algo do gênero. A história central fica em terceiro plano diante dos seus personagens atormentados. Quando ir até o fim se torna quase obrigação, desista. Como diz o ditado: a vida é curta demais para se perder tempo com séries ruins.