Regina Duarte toma posse na Secretaria Especial de Cultura: veja a repercussão

A atriz Regina Duarte tomou posse nesta quarta-feira, 4, na Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, mas a nomeação causou repercussão negativa na maior parte dos comentários nas redes sociais. A hashtag #ForaRegina chegou ao primeiro lugar do Twitter no Brasil durante a manhã.

Demissões promovidas pela nova secretária atraíram críticas da ala do governo ligada a Olavo de Carvalho, bem como de seus apoiadores. Do outro lado do espectro, pela esquerda, a nomeação da atriz já tinha sido recebido com frieza quando foi anunciada, ainda em janeiro.

Mesmo com a repercussão majoritariamente negativa, alguns políticos e artistas saíram em defesa da atriz.

A deputada estadual de São Paulo, Janaína Paschoal (PSL), escreveu que um governo precisa contemplar as nuances da sociedade.

Não conseguem ver que uma pessoa séria como Regina Duarte já está apanhando dos malucos da esquerda? Querem que ela aguente também os doidos da direita? Aliás, ela também apanha dos arrependidos de Bolsonaro. Não dá! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) March 4, 2020

Com ar mais crítico, o próprio Olavo de Carvalho, considerado guru por apoiadores do governo Bolsonaro, escreveu que "aplaudir a indicação da Regina Duarte parece ter sido uma cagada minha, mais uma entre tantas. Não sei onde vou arranjar tanto papel higiênico".

Em um comentário ao Estado, o cartunista Mauricio de Sousa foi mais brando. "Desejo toda a força para ela. Confio na cabeça dela, o esquema é que às vezes prejudica. Passamos por diversas experiências na vida e aprendemos com tudo. Tomara que ela tenha força."

Já a professora da Universidade Federal do Ceará e ativista de esquerda Lola Aronovich lembrou, no Twitter, que a atriz não tem bom trânsito em nenhum espectro do campo político, antes de dar uma alfinetada.

Regina Duarte não tem o respeito da esquerda faz muito tempo (desde 2002, quando fez um vídeo patético pró-Serra dizendo q tinha medo de Lula e do PT). Agora está sendo cancelada pela direita. Triste fim de carreira. — Lola Aronovich (@lolaescreva) March 4, 2020

O ator José de Abreu, militante nas redes sociais e crítico frequente do governo Bolsonaro, também comentou a posse.

A namoradinha do Brasil perdeu apoio do Brasil. — José de Abreu (@zehdeabreu) March 4, 2020

Conhecido apoiador de Bolsonaro, o ator Carlos Vereza esteve presente na posse da nova secretária e disse que a amiga tem sim condições de pacificar o setor. "Precisa parar de reclamar e trazer propostas. Ela está muito aberta a isso", afirmou ao Estado. No Facebook, ele escreveu: "Bela apresentação de Regina Duarte em sua posse como secretaria de cultura".

Maria Paula, ex-integrante do humorístico Casseta & Planeta, também esteve presente. Ela elogiou o discurso "pela pacificação" do setor cultural do País feito por Regina. "A cultura não tem nada a ver com partido político, com direita e esquerda. Cultura é de todos, o Brasil é plural e todo mundo tem de ter vez aqui", afirmou.

Em janeiro, o Estado entrou em contato com ex-ministros da Cultura e artistas e profissionais da área para repercutir a nomeação. Clique aqui para conferir. / Com Maria Fernanda Rodrigues e Tânia Monteiro