Regina Duarte se pergunta 'o que é cultura?' em post no Instagram

Depois da saia justa que passou por ter postado foto de atores que supostamente a apoiavam, como Carolina Ferraz, Maitê Proença e Luiz Fernando Guimarães, quando precisou apagar o post e publicou uma justificativa falando sobre a "resistência ideológica" que sofreria", a atriz Regina Duarte, futura secretária especial da Cultura, voltou ao Instagram para "pensar" sobre Cultura.

"Pensando aqui... O que é Cultura? Expressão máxima de um povo? A alma, as tradições e os costumes, a memória, as raízes de uma nação? Assim como a família é sólida quando cultiva seus valores, suas raízes e gera frutos... assim um país não deve zelar pela cultura de seu povo e seus valores?! #tamojunto! (sic)", escreveu Regina Duarte numa postagem acompanhada de imagens de pinturas de Claudio Canato.

Também no fim de semana, ela postou pinturas do gaúcho Scheffel, um pintor que até a semana anterior, como escreveu, era desconhecido para ela; e vídeos de música e outro, com um macaco em perigo, em que pedia para que as pessoas fizessem suas legendas. A dela: "Acolher é preciso". Esse vídeo foi postado depois da bronca que levou dos artistas por tê-los citado como apoiadores sem a autorização deles. Regina Duarte comemorou, sobretudo, a marca de 2 mil seguidores em sua conta do Instagram

Regina Duarte aceitou o convite para ser a secretária especial da Cultura de Jair Bolsonaro na quarta-feira, 29, mas até agora sua nomeação não foi publicada no Diário Oficial.