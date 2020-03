Regina Duarte nomeia primeiros assessores na Secretaria Especial de Cultura

A nova secretária especial da Cultura, Regina Duarte, nomeou nesta sexta-feira, 6, os primeiros assessores desde que assumiu o cargo, na última quarta-feira, 4.

Foram escolhidos o presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o chefe de gabinete, uma assessora, o secretário da Economia Criativa, a secretária de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual e o secretário de Difusão e Infraestrutura Cultural. As nomeações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União.

Veja a lista de nomeados:

Presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM): Pedro Machado Mastrobuono

Secretário da Economia Criativa da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania: Aldo Luiz Valentim

Secretária de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania: Alessandra da Silva Martins

Secretário de Difusão e Infraestrutura Cultural da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania: Caio Fagundes Kitade

Chefe de Gabinete da Secretaria Especial da Cultura: Pedro Horta

Assessora: Renata Giraldi Dias

O advogado Pedro Mastrobuono foi diretor e presidente do Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna, bem como vice-presidente da Comissão Especial de Direito às Artes da OAB, e tem formação acadêmica em literatura e história da arte italianas no Istituto Italiano di Cultura e formação em direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Já Aldo Luiz Valentim, novo secretário de Economia Criativa, é ex-secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo na gestão Alê Youssef, onde foi crítico das ações do secretário de Bruno Covas.

A advogada Alessandra Martins é a nova titular dos Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Com formação em marketing, o fotógrafo Caio Kitade é o novo Secretário de Difusão e Infraestrutura Cultural.

O novo chefe de gabinete, Pedro Horta, comandava o departamento comercial da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e é professor de direito constitucional. Já a jornalista Renata Giraldi Dias é doutora em comunicação pela Universidade de Brasília e tem experiência de mais de 31 anos em redações de diversos veículos de mídia brasileiros antes de ter se tornado gerente executiva da Agência Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), até abril de 2019.

Para Entender Por dentro da Secretaria Especial da Cultura Saiba o que fazem as secretarias e instituições subordinadas a Regina Duarte

Mais cedo, o diretor do Museu Nacional da República, Charles Cosac, havia pedido sua exoneração, segundo informado pela coluna Direto da Fonte.