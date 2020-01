Regina Duarte na Secretaria de Cultura: veja a repercussão

A atriz Regina Duarte disse o esperado "sim" para o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 29, e aceitou assumir a Secretaria Especial de Cultura.

O Estado recolheu depoimentos de profissionais da cultura e de entidades da área sobre a nova escolha do governo para a Cultura, a pedidos e também nas redes sociais. Regina será a quarta secretária da área no governo de Bolsonaro.

Veja a repercussão:

Sérgio Sá Leitão, secretário da Cultura do Estado de São Paulo:

"Fico feliz com a notícia. Há muito por fazer. Regina conhece a área e está entusiasmada."

Marcos da Veiga Pereira, Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL):

“A indústria editorial torce para que a nova Secretária Especial de Cultura tenha um olhar atento para o livro e a leitura, como contribuições fundamentais para a construção da cidadania brasileira. É fundamental o apoio a eventos literários, projetos de incentivo à leitura, revitalização de bibliotecas e que seja retomada a discussão sobre as práticas do mercado, no sentido de desenvolver um varejo mais saudável.”

Pena Schmidt, produtor musical:

"Eu espero que Regina Duarte nomeie alguém para cuidar da música. Se ela fizer isso, já vai ser um avanço."

Ricardo Lísias, escritor:

"Para mim, é uma nomeação bastante coerente com o plano do governo: uma figura com muita visibilidade e disposta a fazer a arte ficar a serviço de ideias extremistas ou meramente toscas, como o tal marxismo cultural. É bem mais adequada do que Roberto Alvim, já que a viúva Porcina fala as maiores barbaridades rindo, o que pode passar a imagem de leveza, que de perto ela não tem. Lamento que artistas achem possível dialogar com ela ou mesmo com qualquer um desse governo."

Charles Möeller, produtor de musicais:

"Acho que a retirada do Roberto Alvim foi providencial e espero de coração que a Regina seja uma voz forte, presente e pulsante e que possa ter uma coexistência com todas as vertentes da cultura. Quero muito que dê certo. Precisamos começar a torcer para dar certo, e não fazer de tudo pra dar errado. Todos perdem. Mas nós, os artistas, certamente mais . E a população sem cultura fica sem legado."

Raquel Menezes, presidente da Liga das Editoras Independentes (Libre):

"Regina Duarte vem dando declarações conservadoras e condizentes com a agenda do atual governo. Certamente não há de se fantasiar de Goebbels, mas, infelizmente, tampouco espero que se inspire em Malu Mulher. Em suma, não é a cabeça intelectualmente preparada para lidar com a diversidade de que a Cultura precisa."

