Regina Duarte e Matheus Nachtergaele estão entre os indicados ao Prêmio Shell de Teatro 2018

Foram anunciadas nesta terça-feira, 17, as peças, atrizes e atores do primeiro semestre indicados da 31.ª edição do Prêmio Shell de Teatro.

Em São Paulo, o ator Matheus Nachtergaele foi indicado por sua atuação em Molière, peça da dramaturga mexicana Sabina Berman, em sua primeira montagem brasileira. Na categoria Atriz, Bete Coelho concorre por O Terceiro Sinal, ao lado de Regina Duarte, que interpreta a rainha Eleanor em O Leão no Inverno. O espetáculo também está na disputa pelas categorias Figurino e Música.

Já a obra histórica O Rei da Vela, na montagem do grupo Parlapatões, e participa do prêmio pelas categorias Direção e Música. Completam a lista outros dez espetáculos e duas companhias teatrais.

Em dezembro, serão anunciados os nomes do segundo semestre, que fecham a relação dos melhores de 2018. O júri de São Paulo é formado por Evaristo Martins de Azevedo, Lucia Camargo, Luiz Amorim, Maria Luisa Barsanelli e Renata Melo.

No Rio, entre os destaques da lista está o espetáculo Cérebro Coração, que concorre em quatro categorias: Autoria, Atriz, Cenário e Iluminação. Nas duas primeiras, a indicada é Mariana Lima, responsável por escrever e protagonizar a peça.

O júri do Rio de Janeiro é formado por Ana Achcar, Ana Luisa Lima, Bia Junqueira, Patrick Pessoa e Moacir Chaves.

O vencedor de cada categoria recebe uma escultura em metal do artista plástico Domenico Calabroni e uma premiação individual de R$ 8 mil.

Veja abaixo a lista completa de indicados do primeiro semestre ao 31º Prêmio Shell de Teatro de São Paulo

Autoria:

Leonardo Cortes por Pousada Refúgio

Rodolfo García Vázquez e Ivam Cabral por O Incrível Mundo dos Baldios

Direção:

Gustavo Paso por Hollywood

Hugo Possolo por O Rei da Vela

Ator:

Gilberto Gawronsky por A ira de Narciso

Matheus Nachtergaele por Molière

Atriz:

Bete Coelho por O Terceiro Sinal

Regina Duarte por O Leão no Inverno

Cenário:

Bruno Anselmo por 1984

Cassio Brasil por Quero Morrer com meus Próprio Veneno

Figurino:

Jorge Farjalla e Ana Castilho por Senhora dos Afogados

Ulysses Cruz e elenco por O Leão no Inverno

Iluminação:

Paula Hemsi por O Inevitável Tempo das Coisas

Wagner Freire por O Rio

Música:

Fernanda Maia por O Rei da Vela

John Boudler, Gilberto Rodrigues e Nelton Essi por O Leão no Inverno

Inovação:

Cia Hiato por seus 10 anos de trajetória artística no Brasil e exterior e realização do espetáculo Odisseia

Cia Paideia de teatro pela relevância de seu trabalho na formação de plateia com intercâmbios nacionais e internacionais

Veja abaixo a lista completa de indicados do primeiro semestre ao 31º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro

Autoria:

Mariana Lima por Cérebro Coração

Cecilia Ripoll por Rose

Direção:

Rodrigo Portella por Insetos

Cristina Fagundes por A vida ao lado

Ator:

Ricardo Blat por No meio do Nada

Leandro Santanna por Lima Entre Nós

Atriz:

Amanda Acosta por Bibi - Uma Vida em Musical

Mariana Lima por Cérebro Coração

Gisele Fróes por O Imortal

Cenário:

Beli Araújo e Cesar Augusto por Insetos

Dina Salem Levy por Cérebro Coração

Figurino:

Ney Madeira e Dani Vidal por Bibi - Uma Vida em Musical

Eduardo Giacomini por Nuon

Iluminação:

Beto Bruel e Rodrigo Ziolkowski por Nuon

Beto Bruel por Cérebro Coração

Música:

Tato Taborda por Utopia D

Felipe Storino por Vim Assim que Soube

Inovação:

Espetáculo Sblood pela experiência imersiva e interdisciplinar que através de uma instalação permite que o espectador entre em um jogo dramatúrgico e sensorial

Coletivo 2ª Black por criar um espaço de encontro, pesquisa, troca de saberes e apresentações de experiências cênicas de artistas negros