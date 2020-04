Regina Duarte diz que está 'zen' e não se abala com ataques

BRASÍLIA - Sob ataques de setores bolsonaristas, a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, avisou que continua no cargo e tem confiança no governo. "Eu vou fazer o que puder pela cultura. Acredito no presidente Jair Bolsonaro”, afirmou a atriz a interlocutores. Em relação ao bombardeio, respondeu com ironia: “Sou zen. Não me abalo com ataques”.

A assessoria de Regina negou qualquer conversa sobre saída da equipe. Nos últimos dias, ela tem mantido, a partir de sua casa, em São Paulo, uma rotina de videoconferências com segmentos da área. Os encontros buscam soluções para os problemas do setor neste momento de pandemia do novo coronavírus.

Recentemente, por causa de posts publicados em seu Instagram, surgiram novos rumores de que ela poderia estar cansada e querendo "abandonar o barco". Um dos posts dizia que “quando me desapego do que tenho, recebo o que necessito. É tudo que preciso aprender… desapego. Tá em tempo ainda”. Em outro, Regina escreveu: “Seja o que Deus quiser”. De acordo com interlocutores da secretária, trata-se apenas da publicação de mensagens de autoajuda e poemas. Nada além disso.

Desde a semana passada, Regina voltou a ser alvo nas mídias sociais, seja pela direita, que a chama de comunista, seja pela esquerda, que a chama de fascista. Interlocutores identificaram que ataques vieram da reverenda Jane Silva, afastada pela secretária da pasta, do diretor da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e de um grupo de artistas de esquerda, que está mobilizando a classe, por meio de WhatsApp, pedindo que seja gravado um vídeo de um minuto com pergunta “Cadê você, Regina Duarte”.

Na pasta, o entendimento é que, além de enfraquecê-la, este último grupo, em especial, quer a liberação do Fundo Nacional de Cultura. Este fundo, no entanto, está sob o guarda-chuva do Turismo e a discussão sobre esta possibilidade está sendo discutida entre a Cultura e o ministério.

Desde que chegou à Secretaria, Regina tenta administrar um órgão que tem braços em dois ministérios. Parte da Cultura tem suas tramitações via Turismo, parte dela, na Cidadania. Por isso mesmo, a secretária está negociando com os dois ministros, Marcelo Álvaro Antônio e Onyx Lorenzoni, a assinatura de um decreto de reestruturação da Cultura para concentrar os fundos ligados à sua área, todos em uma só pasta.

Enquanto isso, ela vai montando a sua secretaria. A nomeação mais recente foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 28, e assinada por Braga Netto, ministro chefe da Casa Civil: do chefe de gabinete de Regina Duarte, o advogado Pedro Jose Vilar Godoy Horta como o secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura. Recentemente, Regina Duarte ainda nomeou Heber Trigueiro como secretário do Audiovisual, Andrea Abrao Paes Leme como diretora do Departamento do Sistema Nacional de Cultura, entre outros assessores.