Regina Duarte chega a Brasília e deve dar resposta ao governo sobre convite para Cultura

BRASÍLIA - Regina Duarte chegou há pouco em Brasília e está se dirigindo para a sede da Secretaria de Cultura, na Esplanada dos Ministérios. Convidada para assumir a área, a atriz já passou por um período de teste e deve dar a resposta oficial ao presidente Jair Bolsonaro se aceita ou não a missão nesta quarta-feira, 29.

LEIA TAMBÉM > Regina Duarte é convidada para a secretaria de Cultura de Bolsonaro

A atriz foi convidada pelo presidente para o cargo após a demissão do ex-secretário Roberto Alvim, que divulgou um vídeo no qual faz um discurso com frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do governo nazista de Adolf Hitler.

Regina Duarte afirmou que está "noivando" com o governo, mas ainda não confirmou se aceitará o convite. Bolsonaro disse na terça-feira, ao voltar da viagem à Índia, que Regina apresentou para ele uma proposta "bastante atrativa".

"Conversei com ela. Como tratar a questão da cultura no Brasil sem o viés de esquerda que tinha aí, só dava minoria. Tá certo? E queremos cultura ao povo em geral", afirmou o presidente na terça-feira, na porta do Palácio da Alvorada.