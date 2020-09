Redes sociais se despedem de Quino: 'Descanse em paz, mestre'

A morte do cartunista Quino aos 88 anos tomou os fãs sobretudo da personagem Mafalda de comoção. Quino se foi na manhã desta quarta, 30, e a notícia foi confirmada pelo seu editor Daniel Divinsky. A partida do criador da personagem Mafalda, uma garotinha de seis anos cheia de questões humanistas de respostas difíceis, chegou a ser traduzida para mais de 30 idiomas. “Quino morreu. Todas as pessoas boas do país e do mundo ficarão de luto por ele”, escreveu Divinsky. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. Alguns setores da imprensa argentina informaram que o artista sofreu um acidente vascular cerebral nos últimos dias.

Maria do Rosário

(Deputada federal pelo PCdoB)

“Através de Mafalda, Quino encantou a América Latina e conquistou cabeças e mentes por onde passou. Sua personagem, sempre crítica, alfinetava gerando riso e reflexão. Quino nos deixou, mas seu legado fica. A esperança e alegria de Mafalda. Valeu Quino!”

Hugo Gloss

Colunista

“Muito triste! Nos deixou nessa quarta-feira (30), aos 88 anos, o quadrinista argentino Quino, criador da icônica personagem Mafalda.”

Thedy Corrêa

Cantor

“Morreu Quino, criador da incrível garotinha Mafalda! Mais que uma HQ, sua criação ajudou a moldar o pensamento político de muitas pessoas. Eu me incluo nessa categoria. Descanse em Paz, mestre!”

Bruno Gouveia

Cantor

“Mafalda foi sempre contestadora, amava o mundo, os animais, enfim, uma criança!! Um símbolo da Argentina que se vai mas que estará pra sempre em nossos corações.”

Laerte Coutinho

“Acabei de saber que o Quino morreu. Ô coisa triste.”

Luciana Salazar, modelo e atriz argentina

“Poucas pessoas marcaram tantas gerações com sua arte. Uma vez disse: ‘Mafalda não me abandona porque aqueles dramas sociais seguem atuais’. Que sua obra nos faça refletir e nos perguntar por que continuamos”