Reabertura do Blue Note e da Casa Museu Ema Klabin marcam o final de semana

Música

O tom da reabertura

O Blue Note São Paulo reabre hoje, no Dia Internacional da Música, com a apresentação do músico Hamilton de Holanda, que fará um show em homenagem ao maestro Tom Jobim, acompanhado pelo pianista Salomão Soares e do baterista Big Rabello. Entre as músicas que ele escolheu para o repertório, estão clássicos como Chega de Saudade, Águas de Março, Luiza e Chovendo na Roseira. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Cerqueira César. Hoje (1º), 20h e 22h. R$ 160. www.bluenotesp.com

O colorido de Caetano

A cantora Maria Alcina apresenta o show Espírito de Tudo, baseado no álbum em que ela homenageia Caetano Veloso. Das criações do compositor, ela leva para o palco músicas como Tropicália, Fora da Ordem, O Estrangeiro e Língua. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa. Dom. (3), 18h. Grátis.

Só clássicos

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone darão início a nova turnê Paralamas Clássicos. Como o nome indica, eles mostrarão os sucessos que acumularam ao longo de quase 40 anos de carreira. Entre eles, Meu Erro, Lanterna dos Afogados, Óculos e Ela Disse Adeus. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Sáb. (2), 22h. R$ 80/R$ 1.440. bit.ly/showparalamasclassicos

Parceria

O cantor e compositor Toquinho se une à cantora Camilla Faustino para apresentar o show A Arte de Viver, com músicas de seu mais recente álbum. Sucessos como Aquarela, Samba de Orly, Que Maravilha e Regra Três também estarão no roteiro. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Cerqueira César. Sáb. (2), 20h. R$ 160. www.bluenotesp.com

Toca um Samba

O grupo Inimigos da HP, formado por Sebá, Alemão, Gui, Tocha e Cebola, faz um show comemorativo de 20 anos de carreira. Será o primeiro show dessa nova turnê. Entre as músicas escolhidas por eles, estão os hits Bons Momentos e Toca um Samba Aí. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Hoje (1º), 21h30. R$ 109/R$ 229. bit.ly/showsinimigosdahp

Nova turnê

O grupo Sorriso Maroto estreia em São Paulo o show de sua nova turnê, A.M.A – Antes que o Mundo Acabe, baseado no projeto ao vivo gravado um pouco antes da pandemia chegar ao país que traz músicas como Questão de Sorte e Primeiros Erros. Espaço das Américas. R Tagipuru, 795, Barra Funda. Hoje (1°), 22h30. R$ 90/ R$ 1.440. bit.ly/showsorrisomaroto

Música clássica

A Orquestra Camerata Quattro Stagion, formada por 24 músicos brasileiros, apresenta o concerto inédito Mozart e Vivaldi – De Viena à Veneza, com obras dos dois compositores. A regência será do maestro João Carlos. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. Hoje (1º), 21h; sáb. (2), 20h. R$ 20/R$ 50. www.teatrojsafra.com.br

Exposições

Arte urbana

O artista Binho Ribeiro, nome de destaque da street art no Brasil, fará mostra com telas grandes, médias, letras e cenários. O skatista Bob Burnquist estará presente na abertura para olançamento das rampas customizadas pelo artista. Inauguração: 4ª (6), 18h. Alma da Rua. R. Gonçalo Afonso, 96, V. Madalena. 11h/ 18h (fecha 3ª). Grátis.

De barro

Transmutação reúne 100 peças de quatro ceramistas: Shoko Suzuki, Megumi Yuasa, Ivone Shirahata e Nadia Saad. Com curadoria de Regina Boni e Mani Maltez, a exposição há peças que foram feitas com técnicas milenares, como a queima do barro, utilizada por Suzuki. Galeria São Paulo Flutuante. R. Brigadeiro Galvão, 130, Barra Funda. 3ª, 14h/18h; 4ª e sáb., 10h/18h. Grátis.

Porta abertas

A Casa Museu Ema Klabin reabriu para o público no último dia 29 de setembro com visitas mediadas. Entras as 1.500 peças de grandes artistas da arte mundial, há a obra No Campo (1925) de Marc Chagall, exposta na sala de música, e o quadro Rio de Janeiro, de Tarsila do Amaral, no quarto de hóspedes. R. Portugal, 43, Jardim Europa. 4ª a dom., 11h/16h. Grátis.

Na paz

No Museu de Arte Sacra de São Paulo, a exposição Mahatma apresenta 17 fotografias que retratam acontecimentos importantes da vida do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi. As imagens são reproduções de originais que pertencem ao acervo do National Gandhi Museum, de Nova Deli. Inauguração: sáb. (2), 11h. Av. Tiradentes, 676, Luz. 3ª a dom., 10h/17h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 31/10.