Rajaonarimampianina

Cansado do aquecimento global, entediado com o gabinete em formação do Bolsonaro, cheio da direita, cheio da esquerda, aborrecido com o centro, querendo distância de todos e de tudo, principalmente do Brasil? Faça o seguinte: pense em Madagáscar.

*

Madagáscar é uma ilha no Oceano Índico, do tamanho do Estado de Minas Gerais castrado. Isto é, sem o triângulo. Tem o formato aproximado dela mesma. Como se não bastasse isso, o nome da sua capital é Antananarivo. A ilha já foi dos franceses, que saíram deixando um cheiro de escargô com alho no ar e uma dificuldade dos nativos em pronunciar o erre.

*

Madagáscar esteve no noticiário por esses dias porque encontraram na sua costa os destroços de um galeão do século 18 que, especula-se, seria do Capitão Kidd, nosso velho conhecido do tempo em que ainda havia filmes de piratas. Kidd era escocês, e tinha a permissão da coroa inglesa para abordar quem quisesse, no mar que escolhesse, desde que parte do roubo fosse para ela, seguindo uma velha tradição britânica. Entre outros tesouros, o galeão carregava uma chapa de prata, com inscrições a serem decifradas.

*

E Madagáscar esteve no noticiário por outra, também misteriosa, razão. Há pouco, uma onda sísmica varreu o planeta, com seu epicentro em Madagáscar, percorrendo literalmente todos os mares em círculos concêntrico em questão de minutos. O que intrigou os cientistas foi que o fenômeno foi detectado quase por acaso. Os sismógrafos não o registraram. Sua origem continua desconhecida. Foi vulcão submarino? Deslocamento de placas teutônicas? Por que os aparelhos não sentiram sua passagem?

*

Quem sabe invasores espaciais teriam cuidado para que sua chegada não fosse notada? Já nos dominam, e o centro do seu domínio é Madagáscar. Ou talvez o monstro do abismo, chateado com o mundo como você, tenha decidido emergir e nos pegar desprevenidos? Talvez as inscrições na chapa de prata do Capitão Kidd tenham a resposta.

*

E há um complicador. Na minha pesquisa sobre Madagáscar, descobri que seu atual presidente se chama Hery Rajaonarimampianina! Sério. É da única família de Madagáscar que quando faz um cheque precisa de um anexo para a assinatura