Rádio Eldorado lança novo aplicativo para iOS e Android

A Rádio Eldorado, emissora do Grupo Estado, apresenta uma novidade para os melhores ouvintes: seu novo aplicativo para smartphones e tablets. O software já está disponível para download para Android, no Google Play, e iOS, na App Store.

O aplicativo permite acesso à programação ao vivo da rádio 24 horas por dia via streaming. O player também mostra o nome do artista e da música que estão sendo executados em tempo real, facilitando para o usuário “decifrar” a variada programação da rádio.

Uma das novidades é a opção de notificações, com avisos sobre os principais destaques da grade da emissora, seja de seus programas jornalísticos ou da área de entretenimento.

Outra função disponível é o “Sleep Timer”, que permite agendar o fim da transmissão para economizar bateria do dispositivo. O usuário também tem contato direto com a equipe da rádio via Whastapp e e-mail, além do acesso fácil a todos os canais da Eldorado nas redes sociais: Instagram, Twitter e Facebook. Em São Paulo, a Eldorado pode ser ouvida também no dial, em 107,3 FM.

Sobre a rádio

Com mais de 60 anos de história, a Rádio Eldorado leva ao público uma programação variada, que mescla diariamente música, jornalismo e cultura. A curadoria musical é um dos seus diferenciais, mesclando os mais diversos gêneros, de todas as épocas, seja do cenário brasileiro ou internacional. Apostar no diferente é uma das marcas dessa programação, que já recebeu alguns prêmios APCA. O jornalismo também está no DNA da emissora, contando com o apoio e a credibilidade da equipe de reportagem e de colunistas do Estadão.

Entre os destaques da grade estão programas como Som a Pino, de Roberta Martinelli, Minha Canção, de Sarah Oliveira, Cinedrops, de Marina Person, Chocolate Quente, de Paula Lima, e Navega, de Baba Vacaro. Conheça a programação completa clicando aqui.