Quer surpreender no presente? Veja a lista de Natal que preparamos pra você

Pra maioria das pessoas, escolher presentes é sempre algo difícil e arriscado, até porque dá aquele medo de comprar algo que não seja útil ou não agrade. Mas certos produtos saem na frente e têm tudo para fazer o maior sucesso entre familiares e amigos, seja para crianças e adultos de todos os estilos e personalidades.

A lista abaixo traz algumas ótimas opções e inspirações, baseada no guia Presentes para Surpreender, da Amazon. São itens de várias categorias e preços, de livros a brinquedos, para você simplesmente arrasar.

Dicas de presentes para surpreender no Natal

Kit Gin Tônica Maleta Premium com 8 Especiarias + Colher Bailarina e Dosador

Para agradar aqueles que amam gin, a dica é este kit com oito tipos de especiarias, para incrementar os drinks. Além de linda, certamente vai fazer sucesso ao proporcionar novos sabores.

Smartphone LG K41S 32 GB

Todo mundo vai amar este modelo do smartphone LG, que possui tela de 6,5 polegadas e resolução HD+, proporcionando qualidade superior de imagem. Além disso, são quatro câmeras para obter as melhores fotografias e os vídeos mais realistas.

Tapete de Atividades 4-In-1 Kickin Tunes Music Discovery Baby Einstein

E o que dizer desse tapete de atividades? Os bebês certamente vão amar. Oferece não apenas um lugar super confortável e divertido para eles ficarem, mas também vem com almofada de apoio, e 7 brinquedos multissensoriais destacáveis, incluindo um piano Magic Touch.

Kindle Oasis 8 GB

Se o presenteado gostar de ler, o Kindle é simplesmente imperdível. O dispositivo de leitura da Amazon possui alta tecnologia, que faz com que a experiência seja a melhor possível, o mais próximo possível da leitura em papel. Este modelo é à prova d'água e traz a maior e melhor resolução dentre os modelos disponíveis, com tela de 7 polegadas e luz ajustável. Outra vantagem é já ter acesso instantâneo a milhões de eBooks.

La Vie Est Belle Lancôme 100 ml

Este é um dos perfumes femininos mais bem avaliados da Amazon, com notas de íris, pera e cassis. De acordo com a descrição no site da Lancôme, a fragrância é ideal para a mulher que vive no presente, com honestidade, verdade e gratidão, e que está livre para enaltecer a sua prórpia trajetória.

Bicicleta Aro 29 Caloi Velox

Para quem já pedala ou quer começar a se exercitar, esta bicicleta Caloi é uma ótima opção. Oferece 21 velocidades e aros de parede dupla, ideal para passeios em parques e ciclofaixas. Indicada para pessoas a partir de 1,70 m.

Polar Grit X – Relógio Robusto com GPS, Bússola e Altímetro

Este smartwatch é incrível para quem treina, já que oferece dados detalhados sobre o desempenho em subidas e descidas, quantifica esforço e mostra como cada parte do corpo está sendo trabalhada.

Box "Grandes Obras de Dostoiévski"

Proporcione a quem você gosta um mergulho na obra de Fiódor Dostoiévski, um dos maiores romancistas da história e autor de algumas das obras mais influentes do século 19. Neste box, estão reunidos três livros essenciais de sua obra: "Notas do Subsolo", "Crime e Castigo" e "Os Irmãos Karamázov".

