Que tal um perfume novo para a virada do ano? Veja 20 fragrâncias bem-avaliadas

Muitas vezes, a gente tem aquele perfume preferido e acaba usando só ele, em todas as situações. Mas que tal dar chance a novas fragrâncias e descobrir outros aromas igualmente irresistíveis?

As opções foram selecionadas do site da Amazon e incluem versões para homens e mulheres, para todos os estilos de pessoas e para todas as ocasiões. Os produtos escolhidos são muito bem-avaliados pelos clientes, ou seja, aprovados por quem realmente os usa.

A dica é clicar nos links correspondentes para saber mais detalhes sobre cada fragrância e ler os comentários, ficando, assim, mais fácil a escolha de seu novo perfume - ou para presentear alguém.

20 perfumes bem-avaliados

Calvin Klein Eternity Masculino (R$ 299,90)

Woman Ralph Lauren (R$ 699)

1 Million Paco Rabanne (R$ 365)

Perfume Lady Million (R$ 442,98)

Bad Boy Carolina Herrera (R$ 309,99)

Idole Lancôme (R$ 377)

Polo Red Homme Ralph Lauren (R$ 455)

Good Girl Suprême Carolina Herrera (R$ 450)

Polo Black Ralph Lauren (R$ 388)

La Vie Est Belle New Intensement Lancôme (R$ 452,47)

Bvlgari Man Wood Essence Prestige (R$ 448,90)

Marina de Bourbon Rouge Royal (R$ 213,90)

Lacoste L12.12 Noir (R$ 302,07)

Laguna Salvador Dalí (R$ 66)

212 Vip Black Carolina Herrera (R$ 412)

212 Sexy Carolina Herrera (R$ 420)

Hugo Boss Bottled (R$ 319)

Gabriela Sabatini (R$ 98,50)

Antonio Banderas The Secret (R$ 147,75)

La Vie Est Belle Lancôme (R$ 437,98)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais: https://amzn.to/2ELIPjF

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.