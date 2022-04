Quatro programas novos para fazer com as crianças no feriado

Com ou sem coelhinho: confira opções de passeios para fazer em família durante a Páscoa. Há mais alternativas no www.bora.ai.

Exposição A Tensão

Criada pelo do artista argentino Leandro Erlich, a exposição A Tensão, inaugurada no último dia 13, no CCBB São Paulo, promete repetir o sucesso de público das outras cidades por onde passou. Uma das instalações mais populares é a “piscina que não molha” e desafia o olhar de quem entra nela e de quem está do lado de fora: uma camada de água entre um lado e outro cria a ilusão de que as pessoas ao fundo estão de fato mergulhadas numa piscina. No total, 14 obras fazem parte da mostra onde o que vemos é diferente do que nossa mente conhece, com uso de ilusões óticas e subversão da realidade.

CCBB São Paulo. De 13/4 a 20/6 - aberto todos os dias, das 9h às 19h, exceto às terças. Grátis com agendamento prévio.

Shakespeare para crianças

A premiadíssima Cia. Vagalum Tum Tum, especializada em Shakespeare para crianças, volta a cidade com o espetáculo Meu Reino Por Um Cavalo, uma adaptação de Ricardo III. A montagem conta a trajetória do personagem Ricardo III ao trono da Inglaterra, com uma estética inspirada nos grandes shows de rock e contada pelo olhar do Palhaço e dos Bobos da Corte. As cenas com movimentos corporais passeiam entre o acrobático circense, jogo de máscaras, música e canto. As mortes que ocorrem no texto original serão transformadas, ressignificadas, nesta adaptação em “enquadramentos”, quando todos os eliminados serão emoldurados para a prosperidade em quadros na parede, fazendo um distanciamento do ato de matar, que eternizará os personagens em quadros compostos ou individuais que continuarão a fazer parte da trama até o final da história.

Sesc Vila Mariana - Teatro Antunes Filho. 16 e 17 de abril - sábado e domingo, às 15h. Ingresso R$40 (inteira).

Atividades no Museu do Futebol

O Museu do Futebol traz de volta o Espaço Dente de Leite, com brinquedos e atividades lúdicas para bebês e crianças de até 3 anos. Montado sempre no terceiro fim de semana de cada mês, no fim de semana de Páscoa o espaço será temático e terá contação de história e música com Amanda Lioli (narradora) e Edson Luna (músico), da equipe da Arte Despertar. A apresentação começará com diversos cacuriás, dança típica do Maranhão, que trazem brincadeiras corporais e dançadas, seguidos da história Quem é o dono do ovo?. Para finalizar, será proposta uma orquestra improvisada com as crianças, para que elas toquem e experimentem os instrumentos. Aproveite para visitar a exposição principal do Museu do Futebol.

Dias 16 e 17 de abril, sábado e domingo, das 10h30 - 16h. 10h45: Contação de história e música R$20 (entrada inteira para o museu, não há custo adicional para participar das atividades do espaço) . Crianças até 7 anos não pagam.

Teatro infantil 'Os Filhos de Iauaretê, a Onça-rei'

A peça é uma adaptação da Cia Pé do Ouvido do livro As Fabulosas Fábulas de Iauaretê de Kaká Werá. O espetáculo conta a história de dois irmãos muito diferentes, filhos da onça-rei Iauaretê e da jovem indígena Kamakuã. Juruá é um excelente caçador que passa a destruir a mata para se sentir cada vez mais poderoso em relação aos outros. Enquanto isso, seu irmão, Iauaretê-Mirim, é um solitário canoeiro que vive buscando o sol e caçando as estrelas e, assim, segue rumo à jornada para se tornar um sábio restaurador, um curandeiro, um pajé. A partir de uma lenda de tradição guarani, convida a refletir sobre a a relação entre ser humano e natureza.

Sesc Ipiranga. De 17 de abril a 8 de maio, domingos, às 11h e dia 21 de abril, quinta-feira, às 11h. R$24 (inteira). 60 minutos. 6 anos.