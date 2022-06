Quatro programas gratuitos para curtir em família no fim de semana

Selecionamos quatro programas gratuitos para curtir em família neste fim de semana. Para mais opções para levar as crianças, confira no www.bora.ai.

José Saramago para crianças

A Companhia Pia Fraus apresenta para o público infantil uma montagem baseada no livro O Conto da Ilha Desconhecida, do escritor português José Saramago. A apresentação ocorre em uma instalação no Museu da Lingua Portuguesa com uma barca inflável de sete metros de comprimento, uma série de bonecos e outras criaturas feitas de diversos materiais pela própria Pia Fraus.

Saguão B do Museu da Língua Portuguesa. 26/6 (domingo), 10h30. Grátis. Livre. A instalação fica no local até o dia 24 de julho, de terça a domingo, das 9h às 18h.

Teatro de bonecos sobre a Semana de Arte Moderna

Como parte do projeto 100 Anos de Arte Moderna 100 Ponto Final, a companhia de teatro de Bonecos da Articularte apresenta o espetáculo A Cuca Fofa de Tarsila, que inventa e conta de forma singela uma lenda de duelo entre o Abaporu e o mágico Boi da Lua pela disputa do amor da Negra Tarsila. O Passarinho Verde fofoca e aumenta a notícia do duelo e tudo se transforma em uma confusão tamanha que a Negra Tarsila terá que resolver com a ajuda de entes fantásticos e folclóricos como a Urutu, a Uiara e a Cuca. A peça é inspirada na obra da artista plástica Tarsila do Amaral.

CCSP – Centro Cultural São Paulo. 24/6, 10h e 14h; 25 e 26/6, 16h). Continua em julho em horários variados. Grátis, ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão.

'Cordel Viajante', do Núcleo Artístico Forró do Candeeiro

Ainda no CCSP, o espetáculo musical ‘Cordel Viajante’ leva o clima de festa junina para os palcos. O espetáculo transporta o espectador para uma viagem poética pelo sertão nordestino, com direito a forró, baião, xaxado, galope, rastapé, canções juninas e também a poesia de cordel e a xilogravura. No repertório tem canções de Gonzagão, Dominguinhos, Sivuca, entre outros. Para contar essa história, o protagonista Juarez retorna ao sertão nordestino para reencontrar suas raízes e sua amada Maria, após tentar a vida na cidade grande. A viagem atinge o ápice quando ele, enfim, reencontra seu grande amor, durante uma Festa de São João em uma noite estrelada.

CCSP – Centro Cultural São Paulo. 25/6, 19h. Grátis (retirar ingressos com 1 hora de antecedência na bilheteria). Livre (recomendamos para maiores de 6 anos)

Arte na Rua

O performer Victor Ferrari apresenta Esperar Cansa, uma proposta artística híbrida que cruza elementos do teatro, dança, artes visuais e música eletrônica e audiovisual. Durante a instalação performática em que é apresentado o personagem Cabeção, um ser extraterreste que cruza diversas paisagens da cidade abrindo brechas de fantasia e imaginação. O artista usa uma cabeça gigante incorporada à sua e sua expressão corporal para falar sobre cansaço.

Calçada do Itaú Cultural. Dia 26 de junho, às 13h e 15h. Grátis. 15 minutos. Livre.