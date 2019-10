Quadrinista Rafael Coutinho é confirmado na CCXP19

A organização da CCXP19 anunciou nesta quinta-feira, 9, que o quadrinista Rafael Coutinho estará presente em todos os dias do festival de cultura pop, com uma mesa no Artists' Alley - espaço para comercialização de obras e interação com o público -, além de participar de painéis e outras atividades ainda não anunciadas. Artista plástico, designer e animador, dentre os seus trabalhos estão as revistas O Beijo Adolescente, Cachalote e Mensur, seu último trabalho. O evento acontece entre 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo.

Paulistano e formado em Artes Plásticas pela UNESP desde 2004, o artista já dirigiu e animou os curtas-metragens Aquele Cara e Ao Vivo e finalizou o seu primeiro roteiro de longa-metragem, em parceria com o roteirista Peppe Siffredi. Na área das publicações, traz no currículo a participação em Bang Bang, da Editora Devir, em Contos dos Irmãos Grimm, da editora Desiderata, a ilustração de uma nova edição de Forest Gump e a fundação de uma editora independente, a Editora Cachalote.

O talento se estende ainda para o teatro, como artista gráfico e cenógrafo da peça Puzzle, de Felipe Hirsch, e para a arte plástica, já tendo produzido murais, pinturas e esculturas para a Galeria Choque Cultural.

A CCXP19 - maior festival de cultura pop do mundo - também vai receber a quadrinista brasileira Laerte e os estrangeiros Mike Dedodato, Frank Miller e Neal Adams.