Quadrinho raro de 'Batman' terá venda 'fracionada' por 10 dólares

George Genes Gustines, The New York Times

Em um memorável episódio de Os Simpsons, Bart e seus amigos brigam por conta de uma propriedade compartilhada da ficcional revista em quadrinhos Homem Radioativo Nº 1. Sua inabilidade em dividí-la leva à sua destruição.

Uma proposta de compartilhar a propriedade de um raro quadrinho do Batman deve ser mais tranquila.

O Rally, serviço online para comprar um 'pedaço' de colecionáveis, anunciou na sexta-feira, 18, que venderá ações de um Batman Nº 1, originalmente publicado em 1940 e um importante capítulo na história dos quadrinhos.

A empresa, fundada em 2016, vende uma variedade de artigos de colecionador por meio de seu serviço online, incluindo carros clássicos, vídeo games e memorabilia esportiva.

"Quadrinhos sempre foram uma grande parte disso", diz Rob Petrozzo, que fundou o Rally com Chris Bruno e Max Niederste-Ostholt. "Estamos sempre em busca de exemplares raros, primeiras aparições, os momentos mais importantes de cada franquia".

A oferta pública inicial do Batman Nº 1 vai ganhar vida no meio do próximo mês de março. A companhia vai oferecer 180 mil ações ao preço de 10 dólares cada. O aplicativo do Rally oferecerá aos investidores visões da capa e contracapa da revista, que está lacrada em um arquivo. Para os que quiserem dar uma olhada de perto e pessoalmente, o quadrinho de Batman será exposto neste ano no quartel general da Rally na cidade de Nova York.

A cópia do Batman Nº 1 está avaliada como 8 (em uma escala que vai até 10) em termos de sua condição. O Batman Nº 1 inclui a primeira aparição do Coringa e da Mulher-Gato (ou apenas Gata, como ela era chamada à época), e também uma icônica capa com Batman e Robin se balançando pelo céu.

Uma avaliação de US$ 1,8 milhões por um quadrinho pode parecer uma fantasia para os não iniciados, mas o valor de raras e notáveis revistas em quadrinhos disparou em anos recentes. No último mês, uma cópia do Action Comic Nº 1, de 1938, que conta com a estreia do Super-Homem, foi vendido na casa de leilões Heritage por US$ 3,18 milhões.