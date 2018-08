Propaganda brasileira ganha documentário O livro 50 Anos de Vida e Propaganda Brasileiras, lançado por Francisco Gracioso e José Roberto Whitaker Penteado em 2002, para comemorar o cinqüentenário da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), deu origem a um documentário homônimo. A STV - Rede SescSenac exibirá o programa em duas partes, com estréia marcada para hoje, às 21h30. Co-produzido com a Fabriketta, o documentário conta com depoimentos dos maiores nomes do setor, promete um estudo dentro do contexto histórico brasileiro e, claro, cenas antológicas. A edição de hoje enfoca a propaganda até os anos 70. A segunda parte só vai ao ar em novembro.