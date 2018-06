Promotoria confirma que Anthony Bourdain se enforcou com cinto de roupão

NOVA YORK - O chef e apresentador norte-americano Anthony Bourdain, encontrado morto na última sexta-feira, 8, aos 61 anos de idade, se suicidou com um cinto de roupão no banheiro do hotel onde estava hospedado, em Kaysersberg, na França.

A informação foi dada pelo procurador da cidade vizinha Colmar, Christian de Rocquigny, em entrevista à agência Associated Press.

Ele acrescentou que não há indícios de que alguém tenha entrado no quarto. Também não há sinais de violência no corpo de Bourdain.

+++ ANÁLISE: Anthony Bourdain, o chefe que revelou os bastidores e segredos da cozinha

Os restos mortais do chef passarão ainda por exames toxicológicos para saber se o chef estava sob efeitos de remédios ou drogas. O objetivo é ajudar a família a entender o que pode tê-lo levado a tirar a própria vida.

Bourdain estava em Estrasburgo para gravar um episódio de sua série, Parts Unknown, exibida pela CNN e na qual ele fazia aquilo que o tornara famoso no mundo todo: viajar a lugares dos quatro cantos do planeta para exibir as peculiaridades de sua gastronomia.

O chef deixou uma filha e tinha um relacionamento com a atriz, diretora e ativista italiana Asia Argento, que disse estar "mais do que devastada" com a morte do companheiro e pediu "privacidade".