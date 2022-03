Projeto Música pela Cura, na Sala São Paulo

A série Aprendiz de Maestro da Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) inicia a temporada 2022 e as comemorações de seus 20 anos com Abre Alas. Essa é uma das sugestões do www.bora.ai para o fim de semana com a criançada em São Paulo.

Música para Cura

O espetáculo traz curiosidades sobre o carnaval: do seu possível nascimento na Babilônia e na Grécia, passando pelas festividades da Idade Média, a sofisticação estética no Renascimento e a vinda para o Brasil, onde as tradições portuguesas se misturaram com os ritmos africanos e indígenas.

Com elementos do teatro, ópera, balé e circo, a apresentação faz parte do projeto Música pela Cura, realizado pela Tucca. O valor dos ingressos vai reverter para o tratamento multidisciplinar de crianças e adolescentes carentes com câncer, atendidos pelo Hospital Santa Marcelina em parceria com a Tucca. Até o fim do ano, haverá outras apresentações: Fígaro Lá (30/4); Erudito ou Popular (14/5); Arraial do Maestro (2/7); O Corsário – Ballet (27/8); As Bruxas do Sargento Pimenta (1.º/10); Farra nas Estrelas (19/11); Concerto de Natal Viva a Alegria (3/12).

Sala São Paulo. Sáb (5), 11h. Ingressos a partir de R$ 50 – plano de assinatura anual, desde R$ 240. Informações: tucca.org.br e 11-97185-9332.

Vambora! com Cia La Leche

Vambora! aborda a problemática ambiental em três paisagens. Na primeira, um casal de espantalhos quer construir um novo mundo. Na segunda, um casal de velhinhos vive dentro de uma baleia jubarte e luta para preservar suas memórias. E, na terceira, um casal de pinguins busca o oceano para perpetuar sua espécie. O novo espetáculo marca os 15 anos do grupo e encerra a trilogia iniciada com os espetáculos Salve Malala (2018) e Existo! (2019).

Sesc Bom Retiro. Dom. (6), 16h. R$ 24 – R$ 12 (meia e credencial plena), gratuito para até 12 anos.

Floresta Viva com Cia BuZum!

A premiada companhia de teatro de bonecos apresenta seu novo espetáculo, Floresta Viva. A fábula, contada por uma abelha e uma formiga, retrata a importância da preservação. A história mostra uma abelha que conhece uma formiga esperta. Elas viram amigas inseparáveis e passam por várias situações, cada uma fazendo seu trabalho pelo ecossistema e lutando contra predadores.

Parque Burle Marx. Tenda externa. Gratuito. Sáb. e dom.; 10h40, 11h20, 12h, 14h, 14h40, 15h20, 16h. Até 27/3.