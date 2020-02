Projeto do 'Estado' é indicado ao Troféu Mulher Imprensa

Websérie do Estado com nove vídeo-reportagens discutindo os diferentes aspectos da vida das mulheres na sociedade brasileira, 'Deixa Ela' foi indicado ao Prêmio Mulher Imprensa na categoria Melhor reportagem especial ou série com temática sobre violência contra mulher. Personalidades como a ativista Maria da Penha, as deputadas Joice Hasselmann e Tabata Amaral, a executiva Tânia Cosentino e a cantora Daniela Mercury foram entrevistadas. A iniciativa foi feita em parceria com o Facebook e o Internacional Center for Journalists (ICFJ).

“Na série Deixa Ela conseguimos aprofundar em audiovisual e nas redes sociais as principais questões da mulher na sociedade, temas que já vínhamos trabalhando no nosso site Capitu”, diz a editora Carla Miranda, que coordenou o projeto com Everton Oliveira, da TV Estadão. “É um lindo trabalho de colaboração entre nove jovens repórteres e toda a equipe da TV, além de colegas de várias áreas do Grupo Estado.”

Outras profissionais que trabalham no 'Estado' também foram indicadas ao prêmio. Eliane Cantanhêde e Vera Magalhães concorrem na categoria Colunista de Jornal ou Revista; Gabriela Biló foi nomeada na categoria Fotojornalista.

Uma votação popular feita por meio do site www.portalimprensa.com.br escolherá as vencedoras. O resultado será anunciado em março.