Projeto de financiamento cultural dobra investimento de crowdfunding

Um curioso programa de financiamento para ações culturais está com inscrições abertas até o próximo dia 10 de agosto. Intitulado Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural, a ideia é potencializar os investimentos que os projetos possam ter dobrando o valor de cada ajuda. Quando um dos projetos inscritos consegue R$ 10, o BNDES coloca R$ 20. Se consegue R$ 500, mais R$ 1 mil. E assim segue até chegar ao limite de R$ 200 mil reais por projeto.

As regras e a ficha de inscrição estão no site benfeitoria.com/bndesmais, com os detalhes da chamada. Valem inscrições de instituições sem fins lucrativos, com projetos ligados a patrimônios culturais e que se enquadrem em uma das quatro categorias da seleção: promoção & inclusão, inovação & tecnologia, educação & inspiração e preservação & memória. Os critérios avaliados são impacto, inovação, tradição, perenidade, perfil da proponente e custo-benefício. Os candidatos serão avaliados por um grupo de curadores nomeado pelas empresas parceiras do projeto.