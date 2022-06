Programas para fazer com as crianças no feriadão em SP

Não tem ideia de onde levar as crianças neste feriado prolongado de Corpus Christi em São Paulo? Confira a seguir algumas sugestões - há mais opções no www.bora.ai.

Conferência dos Monstros – o Musical

Leia Também Arraial à mesa: veja onde provar quitutes juninos em São Paulo

O musical leva os espectadores para um lugar habitado por monstros sensíveis, alegres e extremamente musicais. Eles viviam em harmonia até o aparecimento de um vilão. Uma Conferência dos Monstros, com especialistas, é formada para combater o mal e tem como herói o Monstrildo, um atrapalhado adolemonstro de 1.200 anos de idade que adora filmes de terror, quer ganhar um irmão e vive em busca de atenção. Outros monstros simpáticos o ajudam na tarefa, como a Sopranilza (cantora com mais de 20.000 anos de carreira) e o Lucky (o prodígio pré-adolescente de 11.500 anos que sabe tudo de tecnologia).

Teatro Procópio Ferreira. De 18 de junho a 14 de agosto de 2022, sábados e domingos às 15h. De R$ 25 a R$ 90. 55 minutos. Recomendado para maiores de 4 anos.

Nova atração no Museu da Imaginação

O Museu da Imaginação inaugura o Espaço Matemática que aproximará os visitantes de conceitos da matemática através de jogos, brincadeiras e instalações interativas. As atividades ficarão dispostas pelas mesas no ambiente e incluem um Cubo Lógico, que trabalha o encaixe correto de pequenas partes para formar um objeto único; o jogo Sudoku, o famoso jogo que se baseia na disposição lógica de números, que podem ir de 1 a 6 ou de 1 a 9; a Tesselação, com peças inspiradas nas ideias e trabalhos de Escher que podem ser encaixadas como se fossem peças de quebra-cabeça; e o Tangram, um jogo composto por peças chamadas TANs que juntas foram formas geométricas, entre outros.

Inauguração 16 de junho. De Terça a domingo, em dois períodos de atendimento, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30. Criança Meia Entrada (2 a 12 anos): R$ 70. Adulto Inteira: R$ 70 (promoções às quartas).

Estreia no cinema

Entrou no circuito de cinema da cidade o filme Lightyear, uma aventura de ficção científica e a história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo, Lightyear acompanha o lendário patrulheiro espacial após ser abandonado em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de sua comandante e sua equipe. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo, um grupo de recrutas ambiciosos e o encantador gato-robô de companhia, Sox, se juntam ao herói. Para complicar a situação, Zurg, uma presença imponente, e seu exército de robôs impiedosos chegam no planeta com um compromisso misterioso.

Oficinas no Centro Cultural Banco do Brasil

No final de semana o CCBB traz duas atividades educativas. A Hora do Conto é uma atividade que mescla teatro de sombras e manipulação de bonecos com números musicais. Serão narrados dois contos: Luas e Luas, de James Thurbeer, que conta a história de uma princesa que pede a lua de presente, e A Casa de Espelhos, um conto popular japonês que narra a história de uma aldeia onde vivem um menino feliz e um menino mal-humorado.

Dia 18 de junho, sábado, às 14h e 19 de junho, domingo, às 11h.

A atividade Pequeníssimas Mãos é uma experiência lúdica de musicalização para crianças entre 0 e 3 anos e suas famílias,com brincadeiras estimulam a motricidade ampla e fina e desenvolvem a consciência corporal com um quebra-cabeças ampliado com sons e texturas e interação com chocalhos feitos com almofadas.

18 e 25 de junho, sábados, das 14h às 14h30. Grátis com reserva de ingressos online.

Espaços de brincar em unidades do Sesc para crianças pequenas

O Espaço de Brincar é um programa do Sesc São Paulo que busca fortalecer a brincadeira como elemento fundamental da primeira infância. Espaços em diversas unidades proporcionam experiências lúdicas e enriquecedoras para crianças pequenas e acompanhadas de 0 a 6 anos, alternando atividades dirigidas como contações de estórias e brincadeiras livres. Diversas unidades do Sesc, como o 24 de Maio, Bom Retiro, Pompéia, Consolação e Paulista mantém esses espaços preparados para acolher os pequenos. Muitos com piso macio, materiais diversificados para estimular a criatividade e fraldários. O uso dos espaços é gratuito, porém os horários e políticas de agendamento podem diferir. Consulte a unidade de sua preferência para checar as informações.