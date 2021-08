Programação infantil gratuita, para criar e aprender

Você acompanha as atividades infantis das principais instituições culturais da cidade? Fique de olho! A programação é bem bacana e gratuita.

Itaú Cultural

O programa IC para Crianças tem oficinas de dança, ilustração, vivências musicais e teatro, disponíveis no site e no YouTube da instituição . As ações são gravadas e vão ao ar aos sábados, às 11h.

Neste sábado (7), o artista visual e educador Gustavo de Magalhães vai ensinar a fazer um disco cinético, um brinquedo simples que tem tudo a ver com cinema. Ao girar o disco de papel com velocidade, a imagem nele desenhada se modifica. O pessoal de casa vai precisar de papelão de caixas, molde para fazer um círculo, folha branca, material de desenho, cola, barbante e tesoura.

SESC

O projeto #EmCasaComSesc traz apresentações semanais ao vivo de música, teatro, dança e atividades infantis. As transmissões seguem em formato híbrido, alternando-se entre a casa dos artistas e as unidades do Sesc São Paulo, sem a presença de público. Os shows, os espetáculos e as atividades para as crianças são transmitidos de terça a domingo, às 19h, com exceção da programação infantil, transmitida às 15h no sábado. Transmissões pelo Instagram @SescAoVivo e na página do SescSP no YouTube.

Neste sábado, às 15h, será a vez da história Jesuína e a Cabaça na série Histórias de Boca - narrativas muito antigas, que atravessam os tempos transmitidas de boca em boca, de geração em geração. Jesuína e a Cabaça é uma história ouvida da boca do educador mineiro Adelsin, que ouviu da boca de sua mãe Guigui, que ouvia da boca de Dinha Aninha. E assim por diante. Esta história de tradição oral conta como o primeiro berimbau surgiu do pega-pega entre a menina Jesuína e uma cabaça encantada.

O reconto de Cristiane Velasco, junto ao músico e capoeirista Fernando Bahia, apresenta um pouco da história do instrumento, que acompanha toda a narrativa. Depois da apresentação, os artistas participam de um bate-papo com o público. Com Cristiane Velasco (contadora e cantadeira) e Fernando Bahia (músico e capoeirista) e transmissão do Sesc Bom Retiro.

MAM São Paulo

Brincar, ouvir histórias e fazer arte são algumas das experiências promovidas pelo Família MAM. Elas estimulam a imaginação e abrem novas possibilidades de diálogo e interação entre familiares, crianças e amigos. As atividades são realizadas pelo Zoom, com inscrição prévia e vagas limitadas.

A próxima atividade será a oficina virtual de carranca, hoje (6), 16h. Carranca é um tipo de escultura com feições de animais e humanos que costuma representar caretas assustadoras, encontradas nas proas de embarcações ou na entrada das casas - acredita-se que a careta tem o poder de espantar qualquer mal. Na oficina virtual, as crianças poderão criar suas próprias carrancas com materiais como o papelão e papéis coloridos. A partir de 4 anos. Inscrições aqui.

CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil)

O projeto CCBB Educativo realiza as oficinas O Lugar de Criação todo sábado, 15h, presencial (no CCBB no centro de São Paulo) ou virtualmente. São encontros voltados à criação em artes, explorando brincadeiras e jogos de criação que envolvem estratégias das artes visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita. Para as oficinas presenciais é necessário se inscrever aqui.