Programação em família para gastar energia

Se o seu filho tem energia de sobra, esta dica tem tudo para se transformar no passeio preferido dele. O Centro de Esportes Radicais, localizado no Bom Retiro e próximo à Marginal Tietê, tem opções de lazer para todos os gostos e idades – prepare-se para colocar a família inteira no carro para um dia repleto de diversão (mas o cachorro vai ter de ficar em casa: a condução de animais é proibida no local).

O espaço tem mais de 38 mil metros quadrados e é administrado pela Seme (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), com o objetivo de levar a prática esportiva gratuita para todos.

Por lá você encontrará minipista de skate em formato de U, playground com brinquedos para crianças de até 12 anos, circuito de parkour, equipamentos de ginástica e alongamento ao ar livre, ciclovia, pista para caminhada e pistas de pump track para a prática de bicicleta, patins ou patinete.

As pistas de pump track, um circuito com início, meio, mas nunca um fim, onde o praticante anda “bombeando”, sem impulsionar, apenas ganhando velocidade na medida em que passa pelos obstáculos, é dividida em três níveis: para iniciantes (pessoas que nunca tiveram contato); a intermediária, destinada a quem já tem uma familiaridade; e a avançada (para os praticantes com experiência).

O parkour é um esporte de obstáculos em que se usa apenas o movimento do corpo com o objetivo de explorar o ambiente, utilizando técnicas de corrida, salto, equilíbrio e escalada.

Quando cansar, aproveite a área de convivência para um piquenique em família.

Atenção: o uso de capacete é obrigatório em todas as pistas. Outros equipamentos de proteção, como joelheiras e cotoveleiras, não são obrigatórios, mas recomendados.

O espaço respeita os protocolos de segurança contra a covid-19, incluindo medição da temperatura de frequentadores e funcionários e uso de máscara obrigatório. Há totens com álcool em gel espalhados por vários pontos do parque.

Avenida Presidente Castelo Branco, 5.700. Funciona diariamente, das 8 às 22 horas. Entrada gratuita.