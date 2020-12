Programação de Natal em SP: confira as atrações e novidades de 2020

Como não poderia deixar de ser diferente, a programação natalina na cidade também passará por adaptações em função da pandemia de covid-19. Os organizadores investiram em tecnologia e atrações alternativas para garantir que o clima natalino se espalhe por São Paulo de maneira segura.

Uma das principais novidades dessa temporada é o Lummina Fest, um circuito temático de 1 Km montado dentro do Expo Center Norte, na zona norte da capital, para ser percorrido de carro que começa nesta sexta-feira, dia 4. A área dos quatro pavilhões – que passaram boa parte do ano ociosos por conta do cancelamento das feiras de negócios – o público poderá ver portais e mais de 200 esculturas, feitas mecanicamente ou por escultores, repletos de luzinhas. O local também abriga um food park.

De acordo com Paulo Rizzo, da Ripa Cenografia, que fez a concepção do evento, a inspiração veio de um circuito de Natal que ele viu em Melbourne, na Flórida, também feito de carro, em 2018. “Eu já tinha vontade de fazer algo parecido por aqui há dois anos. Quando veio a pandemia, e a ideia caiu como uma luva”, conta Rizzo. A montagem envolveu cerca de 250 pessoas. A mesma quantidade estará envolvida na operação, que vai até o dia 27 de dezembro, com sessões, inclusive nos dias 24 e 25. Por hora, 40 carros poderão percorrer o circuito. A organização espera receber 120 mil visitantes na temporada.

O Lummina Fest é dividido em três partes, com elementos do lado direito e esquerdo, para que todos os ocupantes do carro – que podem levar até quatro pessoas – possam observar as cenas do percurso. A primeira estação retrata o mundo animal, como peixes, baleias, leões, macacos, elefantes, jacarés, pinguins e uma árvore baobá feita com restos de madeira usada no evento. A fase seguinte é a Lúdica, com fadas, princesas e bruxas que estarão “voando” pelo espaço. As fadas mostram o caminho para a Lapônia, onde, segunda a lenda, mora o Papai Noel, com tubos de leads que iluminam iglus e ursos polares. Por fim, o espaço do Natal traz trenós, henas, bolas e o protagonista da festa. A trilha sonora foi criada pelo DJ Fernando Figueiredo para cada passagem.

“O evento foi elaborado para emocionar. Queremos resgatar o sentimento de Natal que há alguns anos imperava nas ruas da cidade e que, ao longo do tempo, foi se perdendo”, diz Rizzo, que revela que fechou contrato com o Complexo Center por três anos – o investimento dessa primeira temporada foi de R$ 10 milhões -, inclusive para adaptar o modelo para outros temas ao longo do próximo ano.

Vila do Natal

Do outro lado da cidade, no Complexo do Ginásio do Ibirapuera, a Vila do Natal Big, aberta em 20 de novembro, tem um circuito de 6 mil metros quadrados de cenários temáticos multimídias e tecnológicos que tem acesso híbrido – ou seja, pode ser feito a pé ou de carro. A Vila do Natal é produzida pela Road Tour Experiencia, a mesma da exposição interativa Vianova e os Viajantes do Espaço, que ocupou o mesmo Ginásio do Ibirapuera entre os meses de outubro e novembro.

Crianças e adultos, em dia e horário escolhidos na hora da compra do ingresso – por conta da regressão da cidade para a fase amarela do Plano São Paulo, o passeio a pé foi limitado a 40% da ocupação permitida - são guiados de forma interativa por 6 diferentes estações. O trajeto tem duração de 40 minutos.

Outro evento semelhante ao Lummina Fest e a Vila do Natal, batizado de Expresso Natal, ocorreria no Allianz Parque a partir de sábado, dia 5, com uma mistura de roteiro temático com shows de artistas como Claudia Leitte, Elba Ramalho, Padre Fábio de Mello e Péricles – esse último anunciou no dia 1º de dezembro que testou positivo para a covid-19 -, porém, na última quarta-feira, dia 2, a assessoria do evento divulgou o cancelamento das atrações.

Segundo o comunicado, isso ocorreu devido ao recuo da cidade para a fase amarela do Plano São Paulo. “(...) entendemos que cancelar o evento neste ano pode auxiliar na diminuição de casos de covid-19 e nos possibilita retornar com mais brevidade às atividades da arena com toda segurança necessária para muitos eventos que virão em 2021", diz parte do texto.

Ao ar livre

No Parque Ibirapuera, uma das principais mudanças é a que a tradicional árvore de Natal que ficava em frente ao parque – ela, em conjunto com as outras atividades natalinas do local, atraía 100 mil visitantes por noite – não será montada por lá este ano (leia mais abaixo).

As lâmpadas natalinas que enfeitavam as árvores no entorno do parque também não serão instaladas – o novo Plano Diretor do Ibirapuera não permite que luzes em árvores naturais, para evitar prejuízos ambientes como a reprodução das aves, por exemplo. Por isso, o acender das luzes, uma das horas mais esperadas pelo público, não ocorrerá como antes.

“Para evitarmos aglomerações, transformamos o Natal do Ibirapuera não em um evento, mas sim em uma comemoração”, diz Samuel Lloyd, diretor da Urbia, empresa privada que desde outubro administra o parque. “Mas, no ano que vem, com tudo normalizado, a tradicional árvore gigante volta para lá”, garante.

Para que a festa no Ibirapuera seja menos aglomerada e mais fluída, os visitantes poderão percorrer 3 diferentes áreas ao redor do lago onde serão instaladas árvores de Natal com 18 metros de altura e outros enfeites no Natal no Ibirapuera – Uma Aventura Encantada. Nesses pontos, eles poderão acessar um QR code que trará uma programação interativa. As fotos estarão liberadas.

Personagens da flora e da fauna do parque também estão presentes, como o sapo-cururu, abelhas e borboletas – tudo feito de materiais reaproveitáveis ou que serão reutilizados após o evento. “Todas as ações deste ano evolvem sustentabilidade e queremos envolver as pessoas nelas. Além disso, com os enfeites na área interna, ficará o convite para que elas entrem no parque e não fiquem apenas na calçada estreita ao redor do lago”, diz Lloyd.

No entanto, até 6 de janeiro, a partir das 19h30, o balé das fontes luminosas, com músicas natalinas, estará em funcionamento.

Árvore de Natal na Ponte Estaiada

Com as mudanças do Ibirapuera, a árvore de Natal gigante será instalada em um ponto próximo à Ponte Estaiada, na Marginal Pinheiros. A estrutura terá 46 metros de altura, 17,65 m de diâmetro, projeção 360° em alta resolução e estrela em movimento no topo. O público não terá acesso ao local onde o enfeite ficará, porém, segundo os organizadores, as luzes do laser poderão ser vistas até 10 km de distância. Por meio de um app e da realidade aumentada será possível reproduzir a árvore na sala de casa, por exemplo.

A inauguração ocorrerá sábado, dia 5, às 19h30, com um show das cantoras Lellê e Luiza Sonsa que interpretarão músicas natalinas- tudo com transmissão nas redes socias da Coca-Cola, empresa patrocinadora do evento, que tem apoio da Prefeitura de São Paulo. A empresa de bebidas promoverá ainda as tradicionais caravanas iluminadas, quando carretas com o logo da empresa e luzes natalinas percorrem a cidade. Este ano, por serem do grupo de risco, Papai e Mamãe Noel não participarão do cortejo.

Trovadores Noéis

Para quem prefere um programa mais calmo, o grupo Trovadores Urbanos se transformará em Trovadores Noéis. Durante três sextas-feiras, em quatro horários diferentes, eles vão aparecer na sacada de sua sede, no bairro de Perdizes, para cantar temas natalinos. A apresentação poderá ser acompanhada da calçada e os organizadores orientam que os ouvintes evitem a aglomeração.

Espetáculos

O Teatro Alfa não deixará de apresentar seu tradicional espetáculo natalino, mas o fará de maneira diferente. A 37ª edição do O Quebra Nozes não será executado por completo pela Cisne Negro Cia. de Dança, mas apenas em seu 2º ato, seguido da obra Cânticos Místicos - sem intervalo. Com a direção artística de Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, a atração terá três apresentações – 18, 19 e 20 de dezembro – de forma presencial, com 315 lugares. No último dia, haverá uma apresentação online.

O Natal Mágico, que chega a sua sétima edição na casa de shows Tom Brasil, une o tema natalino ao de super-heróis em um espetáculo com telões de LED cenário giratório, projeções em 3D, técnicas de ilusionismo, chuva, neve entre outros recursos para contar a história do Papai Noel que sai da Lapônia para presentear uma família no Brasil.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo, promoverá a 3ª edição do Festival de Natal que este ano terá como tema Um Sonho de Cidade. Serão dezenas de atrações, todas online, que incluem apresentações artísticas e dicas gastronômicas que serão transmitidas direto de pontos históricos da cidade, como o Teatro Municipal e Mercado Municipal.

Na programação, no dia 16 de dezembro, às 20h, a atriz Letícia Sabatella e o cantor Lirinha fazem uma homenagem aos 100 anos do escritor João Cabral de Melo Neto, direto da Oficia Cultural Mário de Andrade. No dia 18, no mesmo horário, a cantora Alice Caymmi fará um show no terraço do Shopping Light, na região do Vale do Anhangabaú.

Apesar da época de festas, é sempre bom lembrar as recomendações dos médicos: use máscara, mantenha distância segura e lave sempre bem as mãos.

COMO ASSISTIR AOS ESPETÁCULOS

Lummina Fest

De 4 a 27 de dezembro, das 10h às 22h; 2ª a 4ª, R$110; 5ª e 6ª, R$ 190; Sáb. e dom. e 24 e 25/12, R$ 240 (por veículo)

Expo Center Norte: Rua Galatea – Portão 03, Vila Guilherme

Ingressos: www. sympla.com.br

Vila do Natal

4ª a 6ª feira, das 15 às 21h; Sáb. e dom., das 9 às 21h.

Ingressos: 4ª, R$ 240,00 (preço único por veículo com até 4 ocupantes); 5ª a domingo, R$ 140,00 (inteira – ingresso individual)

4ª e 5ª, de carro; 6ª a dom., a pé. Até 20 de dezembro

Complexo do Ginásio do Ibirapuera: Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, 251 (portão 12)

Ingressos: sympla.com.br

Natal no Parque Ibirapuera – Uma Aventura Encantada

De 4 de dezembro a 6 de janeiro, a partir das 19h30

Parque Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana

Grátis

Árvore de Natal - Ponte Estaiada

Inauguração 5 de dezembro

19h30

Trovadores Noéis

4, 11 E 18 de dezembro. Horários: 20h / 20h30 / 21h / 21h30

Grátis

Rua Aimberê, 651, Perdizes

II Ato de O Quebra-Nozes e Cânticos Místicos

18, 19 e 20 de dezembro; 6ª, 20h; sáb., 19h; dom., 18h; R$ 100

Live, 20/12, R$ 40

Teatro Alfa: R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro

Ingressos: www.sympla.com.br

Natal Mágico

13 e 20 de dezembro, 16h

R$ 180/R$ 280

Tom Brasil: R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio

Ingressos: www.eventim.com.br

Programação Festival da Natal – Prefeitura de São Paulo

Confira as atrações programadas: www.facebook.com/turismoprefsp