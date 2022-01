Programa 'Fim de Tarde Eldorado' ganha prêmio APCA; veja lista completa dos vencedores

Em assembleia em formato virtual excepcional que reuniu os críticos nesta segunda-feira, 31 , a APCA - Associação Paulista de Críticos de Artes escolheu os melhores de 2021 nas seguintes categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.

Na categoria produção, Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi levaram o prêmio pelo programa "Fim de Tarde Eldorado", a revista radiofônica que aborda o noticiário do dia com cultura, comportamento, gastronomia e entretenimento.Neste segundo ano marcado pelos impactos da pandemia da Covid19 em todos os setores da sociedade e em especial nas atividades artísticas, as áreas seguiram a orientação do ano anterior, optando pela realização de uma premiação com menos categorias.

Leia Também Escritora filha de Guimarães Rosa morre aos 90 anos

De acordo com a jornalista Maria Fernanda Teixeira, presidente da APCA, “é de fundamental importância celebrar e preservar a cultura, bem maior de um país, expressão artística de um povo que deve ser valorizada e incentivada. Somos fortes e sempre estaremos abraçados com o conhecimento e a criação, importantes valores e riquezas de uma sociedade. No ano do bicentenário da Independência, viva a diversidade, a inclusão e os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22.” !

A cerimônia de premiação com a respectiva entrega dos troféus, prevista para acontecer ainda neste primeiro semestre do ano, está em fase de viabilização, com a APCA em busca de apoios e patrocínios para sua realização.

SEGUEM OS VENCEDORES:

ARQUITETURA

HOMENAGEM PELO CONJUNTO DA OBRA: Joan Villà.

GESTÃO CULTURAL: Miriam Lerner, Giancarlo Latorraca e equipe (organização social A Casa – Museu de Artes e Artefatos Brasileiros frente ao Museu da Casa Brasileira – gestão 2008/2021)

ATIVISMO URBANO: Movimento Parque Augusta

Votaram: Fernando Serapião, Gabriel Kogan, Guilherme Wisnik, Luiz Recamán, Maria Isabel Villac e Mônica Junqueira de Camargo.

________________________________________

ARTES VISUAIS

EXPOSIÇÃO NACIONAL: Tunga, Conjunções Magnéticas- Itaú Cultural/Instituto Tomie Ohtake.

RETROSPECTIVA: Lygia Clark (1920-1988) 100 anos - Pinakotheke Cultural.

PESQUISA/MEMÓRIA : Jaider Esbell (1979-2021) artista e escritor, teve papel fundamental na consolidação da arte indígena contemporânea.

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL: Ideias- O legado de Giorgio Morandi CCBB.

FOTOGRAFIA: Terra em Transe no Museu Afro Brasil (600 imagens de 60 fotógrafos).

PERCURSO VISUAL: Rita Lee no MIS.

Votaram: Antonio Zago, Bob Sousa, Dalva de Abrantes, José Henrique Fabre Rolim, João J.Spinelli e Silvia Balady .

________________________________________

CINEMA

MELHOR FILME - Cabeça De Nêgo, de Déo Cardoso

MELHOR DIREÇÃO - Madiano Marcheti, por 'Madalena'

MELHOR ELENCO - Intérpretes de 'Marighella'

MELHOR FOTOGRAFIA - Gustavo Habda, por "Veneza" e "Acqua Movie"

MELHOR DOCUMENTÁRIO - "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi

Votaram: Flávia Guerra, Luiz Carlos Merten e Orlando Margarido.

________________________________________

DANÇA

ESPETÁCULO / PRESENCIAL: “ou 9 ou 80”, Clarín Cia de Dança.

ESPETÁCULO / NÃO PRESENCIAL: “Janela 43”, GRUA - Gentlemen de Rua.

COREOGRAFIA / CRIAÇÃO: “Aldeias Mortas”, Márcio Filho, Balé da Cidade de São Paulo.

INTERPRETAÇÃO: Mauricio de Oliveira, Laboratório Siameses, por “Da Natureza da Besta”.

PRÊMIO TÉCNICO: Ana Bottosso, Beatriz Gabriel, Danila Bustamante, Fábio Pazitto e Vic von Poser, Captação e Edição de Video de “SCinestesia”, Cia de Danças de Diadema.

PROJETO / PROGRAMA / DIFUSÃO / MEMÓRIA: Série de Videos para o Mês do Patrimônio Histórico Cultural, Cia Jovem de Dança de Jundiaí.

GRANDE PRÊMIO DA CRÍTICA: Décio Otero e Marika Gidali, pelos 50 Anos do Ballet Stagium.

VOTARAM: Cássia Navas, Henrique Rochelle, Iara Biderman e Yaskara Manzini.

________________________________________

LITERATURA

ROMANCE: Diga que não me conhece – Flávio Cafiero (Todavia).

CONTOS: Erva brava – Paulliny Tort (Fósforo).

POESIA: Risque esta palavra – Ana Martins Marques (Companhia das Letras).

TRADUÇÃO: Cantos, de Giacomo Leopardi, por Álvaro A. Antunes (Editora 34).

BIOGRAFIA: João Cabral de Melo Neto: uma biografia – Ivan Marques (Todavia).

ENSAIO: A vida nunca mais será a mesma – Adriana Negreiros (Objetiva).

INFANTIL: O mar de Manu – Cidinha da Silva (Autêntica).

Votaram: Felipe Franco Munhoz, Ruan de Sousa Gabriel e Ubiratan Brasil.

________________________________________

MÚSICA POPULAR

ARTISTA DO ANO

O rapper cearense Don L, pelo disco "Roteiro Pra Aïnouz, Vol. 2".

DISCO DO ANO

"Delta Estácio Blues", segundo álbum solo da cantora e compositora Juçara Marçal .

ARTISTA REVELAÇÃO

Marina Sena, cantora e compositora mineira, pelo disco "De Primeira", que levou a artista para a Times Square e colocou a cidade de Taiobeiras em destaque no mapa do pop nacional.

Votaram: Adriana de Barros, Alexandre Matias, José Norberto Flesch, Marcelo Costa, Pedro Antunes e Roberta Martinelli

________________________________________

RÁDIO

PRÊMIO ESPECIAL do Júri

*Rádio Cultura Brasil (AM, FM e Portal TV Cultura)

Rádio Cultura Brasil é a primeira emissora de São Paulo a migrar para a frequência estendida em FM, para o 77,9 MHz no dia 07 de maio de 2021

Melhor PODCAST

*"Paciente 63", com Mel Lisboa e Seu Jorge (Original e exclusivo Spotify).

Melhor PRODUÇÃO

*Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi - pelo programa "Fim de Tarde Eldorado" (Portal e Rádio Eldorado FM, Spotify, Google Podcasts e outros)

Melhor APRESENTAÇÃO

*Danilo Gobatto - "Antenados” - (Rádio Bandeirantes, Portal Band, YouTube, Spotify e outros)

DESTAQUE EM CULTURA

* João Marcello Bôscoli, pelo "Contraponto" (Rádio Cultura Brasil - AM, FM e Portal TV Cultura)

Votaram: Fausto Silva Neto, Marcelo Abud, Marco Antônio Ribeiro e Maria Fernanda Teixeira.

TEATRO

ESPETÁCULOS

PRESENCIAL - . Sueño (Dramaturgia e Direção Newton Moreno).

VIRTUAL –

* As Aves da Noite (Dramaturgia Hilda Hilst. Direção Hugo Coelho)

* Desfazenda – Me Enterrem Fora Desse Lugar (Cia O Bonde. Dramaturgia Lucas Moura. Direção Roberta Estrela D´Alva)

PRÊMIO NOVAS PROPOSTAS CÊNICAS

* Estilhaços da Janela Fervem no Céu da Minha Boca (Coletivo A Digna. Dramaturgia Victor Nóvoa. Direção Eliana Monteiro), pelo tema social abordado e processo de execução da montagem

PRÊMIO ESPECIAL

* Livro Teatro de Grupo na Cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, organizado por Alexandre Mate e Marcio Aquiles, com a criação do selo Lucias em homenagem a Lúcia Camargo.

* Mariana Muniz, pela contribuição ao teatro e teatro-dança em São Paulo e, em especial, pelos espetáculos virtuais apresentados em 2021.

Votaram: Celso Curi, Edgar Olimpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, Gabriela Melão, José Cetra, Kyra Piscitelli, Maria Eugênia de Menezes, Miguel Arcanjo Prado e Vinicio Angelici.

________________________________________

TEATRO INFANTO-JUVENIL

MELHOR PROJETO HÍBRIDO de pesquisa em Teatro-Educação: EDUKA/Banda Mirim .

MELHOR PEÇA-FILME (ou experimento cênico digital): QUASE DE VERDADE/Cia Los Lobos Bobos .

MELHOR ELENCO: MEU REINO POR UM CAVALO/Cia Vagalum Tum Tum: Edgar Bustamante; Tatiana Thomé; Christiane Galvan; Val Pires; Demian Pinto; Theófila Lima; Alexandre Maldonado; Jhuann Scharrye .

MELHOR DIREÇÃO: CRIS LOZANO, pela Trilogia audiovisual Paisagens Antes do Fim/Cia la Leche .

PRÊMIO DE VALORIZAÇÃO de espetáculos em territórios periféricos da cidade: SANKOFA/Bando Jaçanã

Votaram: Beatriz Rosenberg, Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Mônica Rodrigues da Costa.

________________________________________

TELEVISÃO

ATOR - Juan Paiva (Um Lugar ao Sol/TV Globo)

ATRIZ - Leticia Colin (Onde Está Meu Coração/Globoplay) e Paula Cohen (Nos Tempos do Imperador/TV Globo)

NOVELA - Nos Tempos do Imperador (TV Globo)

ESPECIAL/DOCUMENTÁRIO - Missão Cabul (Roberto Cabrini - Record TV)

SERIADO/MINISSÉRIE - Passaporte para Liberdade (TV Globo/Sony Pictures TV/Floresta)

Votaram: Edianez Parente, Fabio Maksymczuk, Leão Lobo, Neuber Fischer, Paulo Gustavo Pereira e Tony Goes.

________________________________________

SOBRE A APCA

Há 65 anos, a Associação Paulista de Críticos de Artes realiza a premiação dos Melhores das Artes, um ritual de apontamento dos artistas, trabalhos e profissionais que mais se destacaram durante o ano em curso.

No início de sua existência, no começo dos anos 1950, era a Associação Paulista de Crítica Teatral que, a partir da premiação anual dos melhores do segmento, foi renomeada como APCA em 1956, quando passou gradativamente a contemplar outras áreas além do Teatro, com a chegada também de críticos de Música Erudita (em 1959).

No começo dos anos 70, a entidade se ampliou, atraindo definitivamente mais áreas (Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular e Televisão), vindo a abranger nos anos seguinte também Rádio, Teatro Infanto-Juvenil e mais recentemente, nos anos 2000, também Arquitetura.

A atual configuração, ao longo do tempo, se transfigurou no abrangente molde que contempla dez setores artísticos e não encontra similares entre os prêmios brasileiros, visto ser concedido por entidade formalmente constituída por membros da sociedade civil. A APCA é uma entidade não empresarial e de caráter absolutamente independente, formada por quadro associativo cujos integrantes têm majoritariamente atuação profissional no exercício do jornalismo cultural ou exercício de crítica na área artística.

As áreas atualmente contempladas pela APCA são: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.