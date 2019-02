Programa com Mariana Aydar e atração para fim de tarde são apostas da Rádio Eldorado em 2019

Aproveitando a época de verão, a Rádio Eldorado apresenta, a partir desta segunda-feira, 4, uma série de novidades em sua programação para 2019. Algumas são fixas, como os informativos Fim de Tarde e Eldorado Expresso, e outras temporárias, como Essenciais, com Roberta Martinelli, e Músicas Praieiras, estreia da cantora Mariana Aydar como apresentadora de rádio.

Tanto Essenciais como Músicas Praieiras são especiais para o verão. O primeiro, uma série de sete programas feitos no ano passado pela plataforma digital Deezer, parceira da Rádio Eldorado, traz a apresentadora Roberta Martinelli num papo descontraído com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Gal Costa, Martinho da Vila e Gilberto Gil. Na conversa, os artistas explicam a relação que possuem com suas próprias músicas.

Essenciais começa a ir ao ar na rádio no dia 7 e será transmitido às terças e quintas, às 21h. Para a transmissão na Eldorado, há uma novidade. O programa será estendido para uma hora, com a execução de algumas músicas dos convidados de cada episódio.

O outro programa especial para o verão, Músicas Praieiras traz a cantora Mariana Aydar em seu primeiro trabalho como apresentadora de rádio. Como o nome já indica, o programa apresenta músicas que, de alguma forma, tenham uma relação com o mar e com o verão. Músicas Praieiras tem formato de drops e será inserido na programação da Eldorado três vezes ao dia, todos os dias, de 11 de fevereiro até 22 de março, sempre às 11, 15 e 22h.

De acordo com o diretor artístico da Eldorado, Emanuel Bomfim, a curadoria das canções escolhidas, que vão de Moreno Veloso a Dominguinhos e Luiz Gonzaga, foi feita em parceria entre Mariana e a rádio, com o texto totalmente escrito por Mariana, que apresenta as faixas não por um viés técnico, mas mais sentimental. “A ideia é transportar o ouvinte do calor de São Paulo para um ambiente mais tranquilo, de praia”, explica Bomfim.

Ao mesmo tempo em que estreia sua programação de verão, a Eldorado apresenta também as novas atrações da casa para o ano de 2019. A principal aposta é Fim de Tarde, programa apresentado pelo próprio Emanuel, com participações de jornalistas e editores de várias seções do Estado, como o editores do Caderno 2, Ubiratan Brasil, de Esportes, Robson Morelli e do Paladar, Patrícia Ferraz. Os jornalistas Pedro Venceslau, Roberto Godoy e o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig, também estão entre os convidados.

O programa também deve receber convidados especiais, como Zeca Camargo, que participa da estreia do programa. A ideia do programa não é o foco em notícias de última hora, mas numa análise e conversa sobre o que está acontecendo, no momento, em diversas áreas. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, já a partir desta segunda, 4, das 17 às 19h. “Queremos ser a melhor companhia para o ouvinte na volta para casa”, afirma Bomfim. “É um programa que resgata a tradição da revista sonora, com colunistas, entrevistados e música.”

A outra novidade na programação fixa é o boletim jornalístico Eldorado Expresso, apresentado por Carolina Ercolin e Haisem Abaki. Transmitido de segunda a sexta-feira, às 13h, com 15 minutos de duração, o programa faz uma curadoria de notícias em destaque no momento, num horário que já se tornou um novo momento de “rush” no trânsito de São Paulo.

Apesar de ser um noticiário aprofundado, o programa deve ter um formato mais leve e conversado, que se aproxima dos podcasts. Inclusive, o Eldorado Expresso vai estar disponível, logo após sua transmissão, nas plataformas digitais do Estado, como no Deezer e Spotify.