Produtora americana deverá adquirir direitos de história dos meninos da caverna na Tailândia

BANGOC - Uma produtora de Hollywood deverá adquirir os direitos sobre o resgate dos 12 meninos e do treinador de futebol em julho de 2018 de uma caverna parcialmente alagada na Tailândia. A história poderá se transformar em uma série ou um filme, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 8, por fontes oficiais.

A "13 Tham Luang", empresa tailandesa que tem os direitos de imagem dos resgatados, afirmou que deve assinar um acordo ainda este mês com a "SK Global Entertainment", responsável por filmes como "Podres de Ricos" (dirigido por Jon M. Chu) e "Going Places" (John Turturro).

A companhia, que responde ao governo tailandês, disse que o acordo deverá ser para a exibição da produção na plataforma Netflix.

Os 12 meninos, com idade entre 11 e 16 anos, e seu tutor, de 26, entraram em uma caverna em Chiang Rai, no norte da Tailândia, no dia 23 de junho do ano passado depois de um treino de futebol e foram localizados nove dias depois.

Todos eles foram resgatados em uma complicada operação de salvamento através das galerias parcialmente inundadas da caverna. A ação chegou ao final no dia 10 de julho. \ EFE