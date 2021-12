Prime Video mostra as novidades para o serviço de streaming na CCXP Worlds 21

Star Trek: Picard e Reacher foram alguns dos lançamentos anunciados no painel da Amazon Prime Video na CCXP Worlds 21, neste domingo, 5. O evento contou com entrevistas de integrantes dos elencos de algumas séries da plataforma, além da participação especial também de parte do elenco de A Roda do Tempo e uma entrevista super animada com William Shatner, o capitão Kirk de Star Trek, que recentemente fez um voo para o espaço a bordo da Blue Origin.

O passeio de Shatner vai ganhar um documentário na plataforma, com estreia prevista para o próximo dia 15. Durante a entrevista, o intérprete do Capitão Kirk disse que relutou em aceitar a ideia de que poderia fazer a viagem até ter um encontro com Jeff Bezos, dono da Amazon e da Blue Origin, além de fã de ficção científica.

Meu coração chega tá batendo mais acelerado com o William Shatner, o próprio Capitão Kirk de Star Trek, contando sobre sua viagem real ao espaço! O documentário que registra essa jornada estará disponível na @PrimeVideoBR no início de 2022 #ThunderCCXP #CCXPWorlds pic.twitter.com/EO3evnI8Wt — CCXP (@CCXPoficial) December 6, 2021

Shatner disse durante um papo com os apresentadores que uma das motivações para fazer o passeio foi descobrir a sensação de estar sem gravidade e, assim, poder dar um nome em inglês para essa sensação. Ele relatou que, ao chegar no espaço, de um lado, viu a escuridão, o nada, e do outro vislumbrou um "ponto azul, bege e branco". "É como um oásis no deserto do universo", disse se referindo à Terra.

Durante o painel também foram entrevistados Rosamund Pike e Alvaro Morte, do elenco de A Roda do Tempo, que tem novos episódios lançados a cada sexta-feira. Os atores falaram sobre suas relações com seus personagens, Moiraine Damodred e Logain, respectivamente. Parte do elenco de Star Trek: Picard também esteve no palco virtual da CCXP Worlds 21, entre eles Patrick Stewart, John De Lancie e Michelle Hurd. Eles falaram um pouco sobre a nova temporada que chega ao serviço de streaming em fevereiro de 2022 e sobre suas relações com seus personagens.

O painel mostrou também uma entrevista com Alan Ritchson e Lee Child, ator que interpreta Reacher na nova série da Amazon e o autor dos livros que deram origem à série. A produção tem previsão de estreia para 4 de fevereiro e vai mostrar o personagem título se envolvendo em sequências intensas de ação e muita luta.

se tratando de @alanritchson em Reacher, eu não vou querer paz, só vou querer ver guerra mesmo . falta muito pra fevereiro? #CCXPWorlds. pic.twitter.com/pi1Av9Uwqd — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) December 5, 2021

Para finalizar, foi anunciada uma animação baseada na série The Boys, ainda sem data para estreia.