Prêmio MTV MIAW será transmitido nesta quinta-feira, 4

Gravado na noite de quarta-feira, 3, o Prêmio MTV MIAW vai ao ar na noite desta quinta-feira, 4, às 22h. O evento contou com diversas apresentações de artistas nacionais e a presença da americana Halsey, que performou o hit Nightmare para o público.

A festa foi comandada por Hugo Gloss e Sabrina Sato, enquanto Mareu e Mateus Carrilho transmitiam o pink carpet. A primeira apresentação reuniu Anitta e Ludmilla, que cantaram Onda Diferente e Favela Chegou.

Anavitória e Vitor Kley fizeram uma colaboração especial no palco e lançaram a inédita Pupila. O ‘sumido’ Tiago Iorc se apresentou no formato voz e violão, cantando Desconstrução, música de seu novo álbum. Um dos grandes destaques da noite foi protagonizado por Emicida, Pabllo Vittar e Majur, que apresentaram AmorElo, single lançado na última semana.

A última a se apresentar foi a cantora pop americana Halsey, que se apresenta em São Paulo nesta quinta-feira, 4. Halsey cantou Nightmare acompanhada de dançarinas.

Em alguns momentos, o evento ganhou leves tons políticos. O presidente Jair Bolsonaro foi vaiado pelo público, Bruna Marquezine fez um discurso pró-empoderamento feminino e a jogadora Marta incentivou mais mulheres nos esportes.

As grandes vencedoras da noite foram Anitta, que faturou três troféus (Clipe do Ano, Hino do Ano e Pet do Ano), Bruna Marquezine (Ícone MIAW) e Pabllo Vittar (Artista Musical).