Prêmio Marcantonio Vilaça anuncia seus vencedores Os vencedores do Prêmio CNI SESI Marcantonio Vilaça de Artes Plásticas foram anunciados anteontem no Teatro de Santa Isabel, em Recife, pela mestre de cerimônias Fernanda Montenegro. Oos mineiros Marilá Dardot e Thiago Rocha Pitta, a gaúcha Lucia Koch, a carioca Paula Trope e a paulista Renata Lucas, foram os escolhidos pelo júri formado pelos curadores e críticos Paulo Herkenhoff, Moacir dos Anjos e Paulo Reis para receber uma bolsa de R$ 30 mil cada, além do acompanhamento de um curador durante um ano. O Prêmio CNI-Sesi Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas, é uma homenagem ao marchand morto em 2000, que dá nome ao prêmio, e que criou a Galeria Carmargo-Vilaça. Ao todo, 927 artistas se inscreveram.