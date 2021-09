Pré-venda do novo Nintendo Switch Lite tem menor preço garantido

Otimizado para jogos portáteis, o Nintendo Switch Lite será lançado oficialmente no próximo dia 1º de outubro, mas você já pode garantir seu videogame na Amazon a partir de agora. E melhor: com a garantia do menor preço. Ou seja, se o preço baixar após sua reserva na pré-venda, você recebe o valor da diferença de volta.

O novo eletrônico está disponível em três cores (turquesa, coral e amarelo) e é compatível com todos os jogos para Nintendo Switch que podem ser jogados no modo portátil, incluindo sucessos como "Super Mario Odyssey", "Mario Kart 8 Deluxe", "Super Smash Bros", "The Legend of Zelda" e vários outros.

O novo Nintendo é perfeito para quem gosta de jogar em qualquer lugar e a qualquer hora. Com design elegante, vem com controles totalmente integrados, além de botão direcional embutido.

O preço cobrado é R$ 1.899, e é possível fazer o parcelamento em até 10 vezes, ficando R$ 189,90 por mês. Clique aqui para saber mais detalhes e já garantir seu Nintendo Switch Lite.

