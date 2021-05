Pré-venda: Compre agora os novos controles Dualsense para PlayStation 5

Se você já tem ou pretende adquirir o disputado e celebrado PlayStation 5, saiba que a Amazon já colocou em pré-venda os novos controles Dualsense, que garantem experiências de jogo ainda mais profundas e imersivas.

Eles dão vida às ações de forma incrível, diretamente pelas palmas das mãos. Um deles é o Cosmic Red, que sai por R$ 499,90, e o outro é o Midnight Black, à venda por R$ 469,90. Eles são alternativas ao tradicional modelo Branco, conferindo ainda mais personalidade às partidas.

Os controles sem fio Dualsense oferecem resposta tátil, efeitos de gatilho adaptáveis e microfone embutido, tudo com design icônico e confortável. Os jogadores podem experimentar forças e tensões variadas nas pontas dos dedos, com os gatilhos. Também é possível conversar com os amigos de partida de forma online, por meio do microfone integrado.

O lançamento oficial dos controles será em 18 de junho, mas você já pode comprá-los agora em pré-venda no site da Amazon (clique aqui para ver as opções). Lembrando que os produtos ficarão disponíveis de acordo com o estoque, ou seja, a pré-venda pode ser interrompida a qualquer momento.

Abaixo, veja a lista dos novos controles, jogos e dos videogames à venda na Amazon, para que você possa garantir bons momentos em casa.

Controles, videogames e jogos à venda na Amazon

Controle Dualsense Cosmic Red (R$ 499,90)

Controle Dualsense Midnight Black (R$ 469,90)

Controle Dualsense Branco (R$ 429,90)

Console PlayStation 5

Console PlayStation 5 - Digital Edition

Final Fantasy VII Remake Intergrade - PlayStation 5 (pré-venda)

Carregador Base Duplo de Controle Íplay USB PS5

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - PlayStation 5

Controle de Mídia - PlayStation 5

Demon's Souls - PlayStation 5

Volante Logitech G29 Driving Force para PS5, PS4, PS3 e PC

Câmera HD - PlayStation 5

Headset sem fio PULSE 3D - PlayStation 5

Console PlayStation 4 Mega Pack 15 + 3 Jogos

