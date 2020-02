Prada anuncia Raf Simons como novo co-diretor criativo

A Prada anunciou neste domingo, 23, em Milão, que o estilista belga Raf Simons será o novo co-diretor da grife italiana. Ele e Miuccia Prada vão trabalhar juntos no departamento criativo da marca. No entanto, a mudança passará a valer somente no dia 2 de abril.

A primeira coleção projetada pelos dois designers será a primavera-verão de 2021 para mulheres, que será exibida em Milão, na Itália, em setembro.

"É a primeira vez na história da moda que dois estilistas especialistas, com sucesso mútuo, trabalharão juntos: o grupo Prada prova ser o precursor de uma mudança global", disse Patrizio Bertelli, presidente e CEO da grife.

Desde 2018, quando deixou a Calvin Klein, Simons vinha trabalhando na grife que carrega seu nome, função que continuará exercendo mesmo sob o novo cargo na Prada.

"Para ser bem honesto, Bertelli me abordou pouco depois que deixei a Calvin Klein. A Prada é uma marca sobre a qual tive interesse toda minha vida. Mal posso esperar para expressar a todos vocês os diálogos que terei com Miuccia e seu time", disse o belga.