Poetas dominam o Bar Balcão nesta segunda Mais uma vez a carioca Editora 7 Letras realiza um dos seus múltiplos lançamentos no Bar Balcão, a partir das 20 horas. O poeta Heitor Ferraz Mello lança o volume Coisas Imediatas [1996-2004], que reúne seus quatro livros e mais o inédito Pré-desperto. Ainda na coleção Guizos, saem os livros de estréia da poeta Annita Costa Malufe (Fundos para Dias de Chuva), de São Paulo, e do poeta Diego Vinhas (Primeiro as Coisas Morrem), de Fortaleza. Também serão lançados os novos números das revistas Inimigo Rumor, que chega à sua 16.ª edição e Ficções, já na 13.ª edição. Uma entrevista com o poeta Sebastião Uchôa Leite, que morreu no ano passado é um dos destaques da revista de poesia Inimigo Rumor, que traz também um panorama da produção francesa contemporânea. Ainda sobre Uchôa Leite, a editora Cosac & Naify, que também promove a noite de lançamentos poéticos, publicou após a morte do poeta o título Crítica de Ouvido. Nesta noite, serão lançados ainda três novos títulos da coleção Rocinante: Litoral, de Pedro Süssekind; Subitamente: Agora, de Tiago Novaes e Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu, de Julián Fuks. Bar Balcão - Rua Dr. Melo Alves, 150, Jardins, tel. 11-3088-4630