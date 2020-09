Playstation 4: Descubra quais são os 10 jogos mais vendidos pela Amazon

O número de fanáticos por jogos online não para de crescer, ainda mais neste período em que tivemos que passar mais tempo em casa. O Playstation 4, um dos videogames mais desejados do mundo, possui uma série de jogos exclusivos com realismo impressionante - e permite que os participantes se conectem a amigos, interajam e compartilhem resultados.

Ainda não tem o Playstation 4? Adquira agora

Aproveite games e acessórios em oferta

Na lista abaixo, vamos elencar os games mais vendidos pelo site da Amazon, para você descobrir novas aventuras e ficar por dentro do que está fazendo a cabeça da galera.

1º lugar - Marvel’s Avengers Steelbook

Lançado nesta sexta (4), o jogo já é o mais vendido pelo site. Você pode montar sua equipe com os super-heróis mais poderosos da Terra, incorporando seus poderes e vivendo seus sonhos. É uma aventura épica que combina uma história original cinematográfica com a experiência individual e cooperativa. Compre aqui

2º lugar - Borderlands 3

O jogo de tiro e saque traz milhres de armas em uma aventura movida a caos. A ideia é explodir seus inimigos em mundos virtuais inéditos e tentar salvar seu lar dos líderes das seitas mais brutais da galáxia. Compre aqui

3º - The Last of Us Part II

A aventura se passa 5 anos após a jornada perigosa de Ellie e Joel pelos Estados Unidos pós-pandêmicos. Quando um evento violento interrompe a paz, Ellie parte em uma busca implacável por justiça - e você tem a missão de guiá-la das montanhas e florestas tranquilas de onde está para as ruínas exuberantes da área metropolitana de Seattle. Compre aqui

4º - God of War

É um novo começo para o personagem Kratos. Vivendo como um homem longe da sombra dos deuses, ele se aventura pelas selvagens florestas nórdicas com seu filho Atreus, lutando para cumprir sua missão. Compre aqui

5º - Nioh 2

Domine a arte fatal dos samurais controlando um guerreiro Yokai, que é meio humano e meio sobrenatural, nesta continuação desafiadora do RPG de ação. Explore o violento Japão do período Sengoku e o Reino Sombrio mortal, ambos repletos de demônios grotescos e implacáveis. Compre aqui

6º - Final Fantasy VII

Este remake reconta a história do jogo original, sobre Cloud Strife, um ex-soldado da megacorporação Shinra que se junta ao grupo ecoterrorista Avalanche. As mecânicas de combate acontecem em tempo real. Compre aqui

7º - Ghost of Tsushima

Em uma ilha devastada por uma onda de ataques mongóis, está Jin Sakai, um guerreiro samurai que é um dos últimos sobreviventes de seu clã. Ele está decidido a fazer o que for preciso, custe o que custar, para proteger seu povo e recuperar seu lar. Compre aqui

8º - Resident Evil 3

A história do jogo se passa nas terríveis horas que precedem os eventos de "Resident Evil 2", dando uma nova perspectivas ao sofrimento dos moradores de Raccoon City. As esperanças de fuga são frustradas por uma estrela da franquia: a imponente arma bio-orgânica Nemesis. Compre aqui

9º - Day Gone

É um jogo de ação e aventura que se passa em um ambiente adverso, dois anos após uma pandemia mundial devastadora. Jogue com Deacon St. John, um andarilho e caçador de recompensas que segue um caminho tortuoso, lutando para sobreviver - ao mesmo tempo em que busca uma razão para viver. Compre aqui

10º - Horizon Zero Dawn - Complete Edition

Exclusivo para Playstation 4, o emocionante jogo de ação RPG traz a personagem Aloy, uma habilidosa caçadora que explora um mundo vibrante e suntuoso habitado por misteriosas criaturas mecanizadas. Compre aqui

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.